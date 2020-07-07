Selvi: Kabine değişikliği için iki tarih konuşuluyor

Ankara kulislerinde kabine değişikliği için iki tarih konuşulduğunu aktaran Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "10 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı hükümetinin 2. yılı dolacağı için bir değişikliğin 10-15 Temmuz arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Sonbahara kalır değerlendirmesi de yapılıyor. Eylül-ekim ayı işaret ediliyor" dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Meclis Başkanlığı seçiminden sonra gözlerin kabineye çevrileceğini, Ankara kulislerinde kabine değişikliği için iki tarih konuşulduğunu yazdı.

Selvi, "10 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı hükümetinin 2. yılı dolacağı için bir değişikliğin 10-15 Temmuz arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bakanlar, milletvekillerinin tabi olduğu özlük haklarına sahip oldukları için 10 Temmuz’da iki yıllarını doldurup emeklilik haklarına sahip olmaları isteniyor. Sonbahara kalır değerlendirmesi de yapılıyor. Eylül-ekim ayı işaret ediliyor" ifadesini kullandı.

'Erdoğan'ın ne düşündüğü bilinmiyor'

"Kabine değişikliğini gerçekleştirecek tek kişi var, o da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak Erdoğan’ın ne düşündüğü bilinmiyor" diyen Selvi, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar yakın çevresiyle böyle bir paylaşımda bulunmadı. Fakat kulislerde kabine değişikliğine dönük beklentiler arttı. Parlamenter sistem olmadığı ve AK Parti’nin milletvekili sayısı sınırlı olduğu için bakanlar yine Meclis dışından seçilecek."

'Bazı bakanlıkların ayrılıp yeni bakanlıkların kurulması gündemde'

Kabine değişikliği için birbiriyle ilişkili bir modelden söz edildiğini aktaran Selvi, şu bilgileri aktardı:

1- Teknik yönü ön planda olan bazı bakanlıklarda değişiklik yapılırsa, buralar için bazı 'bakan yardımcıları'nın ismi konuşulmaya başladı.

2- Bazı bakanlıkların ayrılıp yeni bakanlıkların kurulması gündemde. Önceden Aile ve Çalışma Bakanlığı, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman Bakanlığı için konuşuluyordu. Ama kimse Erdoğan’ın bu bakanlıkların ayrılıp yeni bakanlık kurulması yönünde bir çalışması olup olmadığını bilmiyor. Sadece kulislerde bu bakanlıklara yenileri eklendi.

3- İki yıllık çalışma sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, performansını yeterli bulmadığı isimleri değiştirirken, bazı bakanların da kabine içinde yerlerinin değişebileceği de konuşuluyor. Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısının artacağı söyleniyor.

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