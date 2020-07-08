Kılıçdaroğlu: Kurultayın ertelenmesi söz konusu değil

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle 25-26 Temmuz'da yapılması planlanan ve ertelenebileceği konuşulan kurultaya yönelik, "Hayır, kurultayın ertelenmesi söz konusu değil. Sağlık Bakanlığı’yla görüştük, 'Kapalı mekân uygun olmaz' dedi. Bilkent Odeon'u seçtik. 'Açık havada herhangi bir sorun yok' dedi" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; kurultay, partinin Cumhurbaşkanı adayının kim olacacağı ve erken seçim tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulndu.

Kurultayın ertelenmeyeceğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, isminin ise 'İktidar Kurultayı' olarak belirlendiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaların yönelik ise, "Çok erken bu tür tartışmalar için. Ne ortam ne zemin, hiçbir şey yok. Yani tamamen yapay bir tartışma” değerlendirmesinde bulundu.

Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi'ye konuşan Kılıçdaroğlu, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak CHP kurultayıyla ilgili şunları söyledi:

"Kurultayın ertelenmesi söz konusu değil. Kurultayı arenada, kapalı bir salonda yapacaktık. Sağlık Bakanlığı’yla görüştük, ‘Kapalı mekân uygun olmaz’ dedi. Bilkent Odeon’u seçtik. ‘Açık havada herhangi bir sorun yok’ dedi. O nedenle kurultayımızı açık havada, Odeon’da yapacağız. Herhangi bir ertelenme yok."

'Benim veya bir başkasının erken seçim istemesinin bir anlamı yok'

Bu kurultaya 'İktidar kurultayı' ismini verdiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kurultayda, kamuoyuna önce iktidar olduğumuzda neyi hedefliyoruz, onu anlatacağız. Güçlendirilmiş demokratik parlamenter rejim, yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü, güçler ayrılığı ilkesinin sağlanması gibi ilkelerle yola çıkacağız" dedi.

'Kılıçdaroğlu erken seçim istiyor' şeklinde yorumlar yapılıyor. Siz erken seçim istiyor musunuz, Türkiye’de bir erken seçim ihtimali var mı?' sorusuna Kılıçdaroğlu, "Kimsenin erken seçim istediği yok ki... Kaldı ki benim veya bir başkasının erken seçim istemesinin bir anlamı da yok. Erken seçimi hayata geçirecek olan Erdoğan. Yani Türkiye’de bir kişi parlamentoya hâkim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Erdoğan’ın vesayeti altında. O erken seçim isterse erken seçim olur, istemezse olmaz. Onu erken seçime zorunlu kılacak olan ikinci kişinin adı da Bahçeli. Yani Bahçeli, ‘Kusura bakma, sen memleketi felakete sürükledin, ben destek vermekten vazgeçiyorum’ derse, zorunlu olarak erken seçime gidilir. Onun dışında bir erken seçim yok” yanıtını verdi.