Meclis'te bir ilk: Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine 'kabul' oyu verdi

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün 'Denizli'de Altınova Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi' için yapılan oylamada, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kabul yönünde el kaldırması üzerine MHP milletvekilleri de kabul oyu kullandı.