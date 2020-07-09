Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Ayasofya'nın ibadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez. Daha fazla insan orayı ziyaret edebilir" dedi. Kalın, sosyal medya düzenlemelerine ilişkin ise "Kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarına ilişkin açıklama yapan Kalın, "İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez.Daha fazla insan orayı ziyaret edebilir" ifadelerini kullandı.

Kalın, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ise "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu. Burası 'Gerçek hayatta suç olan sanal hayatta da suçtur' ilkesiyle hareket edilmesi gereken bir alandır" diye konuştu.

Kalın ayrıca, İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planına da değinerek "Bu yeni bir gasp ve işgal politikasıdır, hamlesidir, oyunudur. Bu oyuna hiç kimsenin gelmemesi gerekir" dedi.