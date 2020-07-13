MHP'nin kongre stratejisi: Dokuzlama

MHP'de kongre süreci başladı. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türkiye'yi 9 çalışma bölgesine ayırdıklarını, bunun 'dokuzlama mesajı' olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin il ve ilçe kongreleri sürecinin başlaması nedeniyle bir açıklama yaptı.

Türk mitolojisinde 9 rakamının 'kutlu' sayıldığını, kongreler sürecinde Türkiye'yi 9 çalışma bölgesine ayırdıklarını söyleyen Yalçın, şöyle devam etti:

"MHP’nin kongre sürecinin planlanması bağlamında Türk kültür ve siyaset tarihine uygun olarak ‘dokuzlama’ yönteminin kullanılması; egemenlik, istikrar ve bütünlüğü sembolize eden 9 rakamıyla kamuoyuna mesaj verme amacı taşımaktadır."

İlk ilçe kongresinin Samsun İlkadım’da gerçekleştirilecek olmasının da 'Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla Anadolu’da fiilen başlamış olan Millî Mücadele’ye atıf amacı taşıdığını' belirten Yalçın, “Davaya bağlılığı Ülkücülüğün şerefi bilenler; hareketimizin devam ettirdiği mukaddes yürüyüşte bizimle birlikte, emin adımlarla ve başı dik surette istikbale doğru ilerlemektedir. Kutlu yoldan saparak çıkar kapılarında ikbal ve dünyalık dilenenlerse sürünmekte, zillete sürüklenmektedir” ifadesini kullandı.

'CHP ve yandaşlarıyla baroda yuvalanan Marksistlerin verdiği tepkiler antidemokratiktir'

Siyaset arenasında karşılarında 'sürekli MHP muarızlığı ve aleyhte toplum mühendisliğiyle vakit harcayan CHP’nin olduğunu' söyleyen Yalçın, "Sözgelimi, TBMM’den geçerek yasalaşan çoklu baro düzenlemelerine CHP ve yandaşlarıyla baroda yuvalanan Marksistlerin verdiği tepkiler antidemokratiktir. Yüce Meclisin milli iradeyi yansıtan yasama gücüne saygısızlıktır. Bütün bu olumsuzluklar karşısında, MHP'nin demokrasiyi yaşatma, rejimin çarkını işletme ve sosyal barışı korumada üstlendiği başat ve hayati rol daha da önem kazanmaktadır" dedi.