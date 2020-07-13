Putin, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’la petrol, koronavirüs ve Libya’yı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un bugünkü telefon görüşmesinde OPEC+ anlaşmasını, koronavirüsle mücadeleyi ve Libya krizini değerlendirdiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, "Görüşmede, her iki tarafın kendisini, OPEC+ anlaşmasının uygulanması bağlamında dünya petrol piyasasındaki koordinasyon ve koronavirüs salgınına karşı mücadeledeki işbirliği dahil çeşitli alanlarda Rusya-Cezayir stratejik ortaklığı güçlendirmeye odakladığı teyit edildi" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca görüşmede, Libya sorunuyla ilgili görüş alışverişi yapıldığı ifade edilen açıklamada, Berlin konferansı ve BM Güvenlik Konseyi’nin kararına uygun olarak derhal ateşkesin sağlanması ve çatışan taraflar arasında diyalogun başlaması gerektiğinin vurgulandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Libya’daki krize politik ve diplomatik çözümün bulunması için uluslararası çabaların pekiştirilmesi gerektiği vurgulandı" denildi.