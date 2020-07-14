Lavrov ile Pompeo Suriye, Libya ve Afganistan’ı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’nun bugünkü telefon görüşmesinde Libya, Suriye ve Afganistan’daki çatışmaların çözümünü görüştüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmenin ABD’nin girişimiyle gerçekleştiği kaydedilirken, "Afganistan, Libya ve Suriye dahil dünyanın bazı bölgelerindeki çatışmaları çözme sorunu değerlendirildi" denildi.

Görüşme sırasında, uluslararası gündemin diğer bazı konuları ile ikili ilişkilerdeki sorunların da ele alındığı görüşmede, Rusya’nın teklif ettiği BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin liderlerinin görüşmesi için yapılan hazırlıklar ele alındı.

Açıklamada, görüşme sırasında, Rusya-ABD çalışma gruplarının askeri ve politik konularındaki toplantılar bağlamında, stratejik istikrarın sağlanması konusunda kapsamlı bir görüş alışverişinin yapıldığı ifade edildi.