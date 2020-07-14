Kılıçdaroğlu: Erdoğan darbeyi biliyordu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'çoklu baro' öngören yasal düzenlemeye 'Evet' oyu veren MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi eleştirdi. Bahçeli'nin kendisini şaşırttığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Nasıl oluyor da MHP böyle bir teklife 'Evet' oyu veriyor?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildiğini öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çoklu baro düzenlemesinin yasalaşmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Çoklu baro düzenlenmesine karşı çıkmak için çalışan tüm milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ayrıştırma projesiydi bu. Çoklu hukuk projesiydi aslında. Bu karara karşı çıkmak bizim görevimizdi" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Ama beni şaşırtan bir şey var. Sayın Devlet Bahçeli. MHP sempatizanlarına bir şey demiyorum doğrudan Bahçeli'ye söylüyorum. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'Bu kanun geçtiğinde PKK/FETÖ baro kurarlarmış. Kursunlar arkadaş' açıklaması yapıyor. Peki nasıl oluyor da MHP böyle bir kanun teklifine 'Evet' oyu veriyor?" diye sordu.

'Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne dinamit koydular'

"Ülkücülerin, vatandaşların vicdanına sesleniyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Nasıl olur da bu kanuna 'Evet' dersiniz. Tarihinizi reddediyorsunuz. Vatanı bölmek değil, birleştirmek esastır. Çoklu baro ile Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne dinamit koydular" ifadesini kullandı.

Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/zzHS1IEJoc — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 14, 2020

​Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Adalet Ağaoğlu'nu kaybettik. Edebiyat dünyamızın ve hepimizin başı sağ olsun. Sadece bugüne değil yarına da kalemleriyle ışık tutan edebiyat dünyası her zaman bizim için çok değerlidir.

15 Temmuz'da Meclis'te neleri söylediysem bugün de aynı şeyleri söylüyorum. O gün neleri söylediysem AK Partililer alkışladı, bugün ne dersem arkalarını dönüyorlar. İki 15 Temmuz var: Sarayın 15 Temmuz'u, halkın 15 Temmuz'u. Halkın 15 Temmuz’unda şehitlerimiz, gazilerimiz,sokağa çıkan yüz binler bedel ödeyenler, demokrasi sevdalıları var.

'FETÖ'nün önünden kim geçtiyse içeride, FETÖ'cüler dışarıda'

Darbe Araştırma Komisyonu kurulmasında ısrarcı olduk kuruldu. 2 kişinin komisyona gelmesini Erdoğan yasakladı. Biri MİT Müsteşarı, diğeri dönemin Genelkurmay Başkanı, tüm ayrıntıları biliyorlardı. Erdoğan neden TBMM'ye gelip bilgi vermelerine yasak koydu? Darbe girişiminin perde arkası aydınlanmasın diye. Ama biz olabildiğince araştırdık. Rapor çıktı. 4 yıldır rapor yayımlanmıyor. Niçin? Neyden korkuyor, neyden çekiniyorlar? Millet gerçekleri görmesin diye. Bizzat kendisi FETÖ'nün bir numaralı ayağıdır.

Erdoğan neden gider Marmaris'te saklanır. Yaverleri zaten FETÖ'cüymüş. Çünkü sen darbe girişimi olacağını biliyordun. Ne olur ne olmaz diye gitti. Yaveri biliyor, fatura kime çıktı Sözcü gazetesine. Darbeyi biliyordu ve ne olur ne olmaz diye saklandı.

20 Temmuz'da OHAL yani sivil darbeyi yaptılar. Garibanlarının tamamı içeride. FETÖ'nün önünden kim geçtiyse içeride, FETÖ'cüler dışarıda. 50 sefer söyledim. Sen kendi avukatlarının mal varlıklarını araştırdın mı? Dolarları nereden geldi biliyor musun?

'Erdoğan'ın tek düşündüğü koltuğu'