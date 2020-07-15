Büyükelçi Samsar: İkinci S-400 alayıyla ilgili görüşmeler devam ediyor

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rus medyasına açıklamasında, Rusya ile ilişkilerin ve işbirliğinin tüm alanlarda gelişmeye devam ettiğini kaydederek ikinci S-400 alayının teslimatıyla ilgili, "Savunma sanayisi alanındaki işbirliği de bu bağlamda önemli rol oynuyor. İki devletin yetkili makamları arasındaki görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Her iki ülke yetkililerinin bu konudaki spekülasyonlara gerekli cevapları verdiğini dile getiren Büyükelçi, "Liderler düzeyinde, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini sürdürme konusunda kararlıyız. Bu bağlamda, spekülasyonlara aldırmadan işbirliğimizin somut sonuçları üzerinde odaklanmanın daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

‘Ayasofya’daki ikonlar ve freskler mevcut haliyle korunacak’

Ayasofya kararının tamamen Türkiye’nin iç meselesi olduğunu kaydeden Samsar, anıtın günümüze bu denli iyi durumda ulaşmasının, Türkiye’nin tarihi ve kültürel anıtlara verdiği önemin göstergesi olduğunu belirterek, "Bu bağlamda, daha önce olduğu gibi şimdi de Ayasofya’yı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için titizlikle çalışacağız. Herkes bundan emin olmalı" diye konuştu

Türkiye’deki tüm camilerin olduğu gibi Ayasofya’nın da yerli ve yabancı ziyaretçilere açık olacağının altını çizen diplomat, "Daha önce olduğu gibi bundan böyle de bu esere özenle bakacağız. Buradaki ikonlar ve freskler mevcut haliyle korunacak ve tüm ziyaretçiler bunu görecek. Ayasofya statüsünün değişmesi, UNESCO’nun taraf olduğumuz Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi’ni ihlal etmiyor" dedi.

‘Rusya, Türkiye’nin turizm alanındaki önlemleri olumlu değerlendirdi’

Türkiye’nin, havaalanları ve turistik alanlarda koronavirüs salgınına karşı gerekli tüm önlemleri aldığını anlatan Samsar, alınan önlemleri yerinde inceleyebilmeleri için yabancı büyükelçilerin davet edildiğini belirterek, "Rusya’nın Ankara Büyükelçisi de bu ziyarete katıldı ve Türkiye’nin turizm sektöründe aldığı önlemleri olumlu değerlendirdi" diye kaydetti.

Türkiye’nin alınan önlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi verdiğini ve Rusya’nın ilgili bakanlıklarının temsilcilerini durumu yerinde incelemeleri için ülkeye davet ettiğini söyleyen Büyükelçi, "Tarafımızdan alınan önlemler ışığında, Rusya yetkililerine iki ülke arasında doğrudan uçuşları en yakın zamanda yeniden başlatmayı teklif ettik. Uçuşların mümkün olan en kısa sürede yeniden başlamasını ve Rus dostlarımız tekrar ülkemizi ziyaret etme şansına sahip olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.