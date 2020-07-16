Gruşko: Türkiye ile ilişkilerimizdeki nüanslara rağmen, Suriye’nin geleceği konusunda aynı yaklaşıma sahibiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Moskova ve Ankara’nın ilişkilerinde nüanslar olsa da Suriye’nin mevcut sınırları içerisinde bölünmez bir ülke olması ve ülkenin geleceğini Suriye halkının belirlemesi konusunda hemfikir olduğunu ifade etti.

Rus basınına konuşan Aleksandr Gruşko, Rusya ile Türkiye’nin Suriye konusundaki tutumunu değerlendirdi.

Gruşko, “Ulusal tutumumuzda nüanslar, zorluklar ve farklı değerlendirmeler olsa da Suriye’nin geleceği konusunda stratejik olan bir fikir birliğimiz var. Suriye’nin mevcut sınırları içerisinde bölünmez bir ülke olması ve Suriyelilerin kendi kaderlerini kendilerinin belirlemesi konusunda hemfikiriz. Bu çok önemli. Tüm görüş ayrılılıklarına rağmen anlaşmayı başarıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Rusya ve Türkiye, Astana formatını oluşturmayı başardı’

Gruşko, “Evet, Rusya ve Türkiye’nin farklı çıkarları olabileceğini kabul ediyoruz, bu Ortadoğu için de böyle olabilir. Ancak özellikle de Rusya ve Türkiye’nin, İran’la birlikte bugün Suriye’de istikrar sürecinin temel prensiplerini belirleyen Astana formatını oluşturmayı başardığını unutmamak gerek” dedi.

‘Putin ve Erdoğan, stratejik partnerlik konusunda büyük ilerleme sağladı’

İki ülke arasındaki ilişkilerin sadece duruma bağlı bir ittifak olarak tanımlanıp tanımlanamayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Gruşko, “Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri, pek de iyi durumda olmayan uluslararası ilişkilerin genel bağlamından ayrı tutmazdım. Kolektif temeller zayıfladıkça, politikada duruma bağlı ittifaklara yönelim başlıyor” ifadelerini kullandı.

Aleksandr Gruşko, “Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bir geçmişi var, bu biliniyor. Araya giren kara kediler de az sayıda değil. Diğer yandan liderler (Vladimir) Putin ve (Recep Tayyip) Erdoğan’ın çabaları sayesinde stratejik partnerlik inşa etme yönünde büyük ilerleme kaydedilebildi” dedi.

‘TürkAkım, Akkuyu gibi projeler ilişkilerin doğası üzerinde etkili’

Gruşko, açıklamalarına şöyle devam etti: “İkili ilişkilerin içeriğine bakacak olursak, ekonomi, enerji alanı mevcut, halklar arasında temaslar mevcut. İlişkilerin sağlam bir temel üzerinde olduğunu görmemek zor. Kesinlikle olumlu anlamda karşılıklı bağlılık unsurları olduğu açık. Sözgelimi TürkAkım, Akkuyu nükleer santrali gibi projeler de ilişkilerin doğası üzerinde etkili.”

Moskova ve Ankara’nın her türlü fikir ayrılığı konusunda uzlaşma sağlayabildiğini vurgulayan Gruşko, “Başka hangi ülkelerle böylesine, günlük bazda yakın temasımız olduğunu söylemekte güçlük çekiyorum” dedi.

Gruşko, iki ülkenin karşılıklı olarak muazzam bir yol kat edip büyük sonuçlar elde ettiğini, fikir ayrılıklarını görüşmeye kesinlikle açık olduklarını kaydetti.