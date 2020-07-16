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    TBMM Genel Kurulu

    TBMM Komisyonlarda görev dağılımları belli oldu

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    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) komisyonlarında görev dağılımları belli oldu.

    TBMM'de komisyonlarda yeni görev dağılımları belli oldu. Buna göre;

    • Adalet Komisyonu: Başkan AK Parti Bartın milletvekili Yılmaz Tunç, Başkanvekili AK Parti Kırıkkale milletvekili Ramazan Can, Sözcü AK Parti Konya milletvekili Gülay Samancı, Katip AK Parti Balıkesir milletvekili Belgin Uygur.
    • Anayasa Komisyonu: Başkan AK Parti Yozgat milletvekili Bekir Bozdağ, Başkanvekili AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Ali Özkaya, Sözcü AK Parti Kocaeli milletvekili Emine Zeybek, Katip AK Parti Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz.
    • Avrupa Birliği Uyum Komisyonu: Başkan AK parti Şanlıurfa milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Başkanvekili AK Parti Konya milletvekili Ziya Altunyaldız, Başkanvekili CHP Balıkesir milletvekili Fikret Şahin, Sözcü AK Parti Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Katip HDP İstanbul milletvekili Zeynel Özen.
    • Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu: Başkan AK Parti Konya milletvekili Tahir Akyürek, Başkanvekili AK Parti Aydın milletvekili Metin Yavuz, Sözcü AK Parti Çanakkale milletvekili Jülide İskenderoğlu, Kâtip AK Parti Erzincan milletvekili Burhan Çakır.
    • Çevre Komisyonu: Başkan AK Parti Trabzon milletvekili Muhammet Balta, Başkanvekili AK Parti Bursa milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Sözcü MHP Ankara milletvekili Sadir Durmaz, Kâtip AK Parti Ankara milletvekili Barış Aydın.
    • Dışişleri Komisyonu: Başkan AK parti İstanbul milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Başkanvekili AK Parti İstanbul milletvekili Ahmet Berat Conkar, Sözcü AK Parti Antalya milletvekili Sena Nur Çelik, Kâtip AK Parti İzmir milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı.
    • Dilekçe Komisyonu: Başkan AK parti İstanbul milletvekili Mihrimah Belma Satır, Başkanvekili AK Parti Kayseri milletvekili İsmail Tamer, Sözcü AK Parti Bolu milletvekili Fehmi Küpçü, Kâtip AK Parti Kırşehir milletvekili Mustafa Kendirli.
    • Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu: Başkan AK Parti Bursa milletvekili Efkan Ala, Başkan Vekili AK Parti Uşak milletvekili Mehmet Altay, Sözcü AK Parti Manisa milletvekili Murat Baybatur, Kâtip AK Parti İstanbul milletvekili Serkan Bayram.
    • İçişleri Komisyonu: Başkan AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Celalettin Güvenç, Başkanvekili AK parti Gaziantep milletvekili Sermet Atay, Sözcü AK Parti İstanbul milletvekili Alev Dedegil, Kâtip AK Parti Gaziantep milletvekili Müslüm Yüksel.
    • İnsan Hakları İnceleme Komisyonu: Başkan AK parti Bursa milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Başkanvekili Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, Başkanvekili CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sözcü AK Parti Van milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Kâtip HDDP Muş milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit.
    • Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Başkan AK Parti Edirne milletvekili Fatma Aksal, Başkanvekili AK Parti Kayseri milletvekili Hülya Nergis, Başkanvekili CHP Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü, Sözcü AK Parti İstanbul milletvekili Tülay Kaynarca, Kâtip HDP Ankara milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir.
    • Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu: Başkan AK Parti Aydın milletvekili Mustafa Savaş, Başkanvekili AK Parti İstanbul milletvekili Nevzat Şatıroğlu, Sözcü MHP Ankara milletvekili Mevlüt Karakaya, Kâtip AK Parti Balıkesir milletvekili Yavuz Subaşı.
    • Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Başkan AK Parti Ankara milletvekili Emrullah İşler, Başkanvekili MHP Erzurum milletvekili Kamil Aydın, Sözcü AK Parti Konya milletvekili Orhan Erdem, Kâtip AK Parti Sinop milletvekili Nazım Maviş.
    • Millî Savunma Komisyonu: Başkan AK Parti Sivas milletvekili İsmet Yılmaz, Başkanvekili AK Parti Bursa milletvekili Refik Özen, Sözcü AK Parti Gaziantep milletvekili Mehmet Saik Kirazoğlu, Kâtip MHP Bursa milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu.
    • Plan ve Bütçe Komisyonu: Başkan AK Parti Mersin milletvekili Lütfi Elvan, Başkanvekili MHP İstanbul milletvekili İsmail Faruk Aksu, Sözcü AK Parti Gaziantep milletvekili Abdullah Nejat Koçer, Kâtip AK Parti İstanbul milletvekili Şirin Ünal.
    • Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu: Başkan AK parti Erzurum milletvekili Recep Akdağ, Başkanvekili AK Parti İstanbul milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Sözcü AK parti Ankara milletvekili Arife Polat Düzgün, Katip MHP Ankara milletvekili Sefer Aycan.
    • Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu: Başkan AK Parti Kayseri milletvekili Mustafa Elitaş, Başkanvekili AK Parti Düzce milletvekili Fahri Çakır, Sözcü AK Parti Zonguldak milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Kâtip AK Parti İstanbul milletvekili İffet Polat.
    • Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu: Başkan AK Parti Kars milletvekili Yunus Kılıç, Başkanvekili MHP İzmir milletvekili Hasan Kalyoncu, Sözcü AK Parti Edirne milletvekili Fatma Aksal, Kâtip AK Parti Bursa milletvekili Zafer Işık.”
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    TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu, TBMM Çevre Mühendisleri Odası, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TBMM Milli Savunma Komisyonu, TBMM Dış Dolitika Komisyonu, TBMM Milli Eğitim Komisyonu, TBMM İnsanHakları Komisyonu, TBMM Dışişleri Komisyonu, TBMM İçişleri Komisyonu, TBMM Anayasa Komisyonu, TBMM Dilekçe Komisyonu, TBMM Sağlık Komisyonu, TBMM Çevre Komisyonu, TBMM Tarım Komisyonu, TBMM Darbe Komisyonu, TBMM Başkanlığı, Komisyon, TBMM
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