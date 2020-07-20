CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Kılıçdaroğlu'na Ayasofya'daki ilk namaz için davet geldi mi?" sorusuna Öztrak, "Ayasofya'da namaz kılmak için davete ihtiyacımız yok. Namaza davet, Ezan-ı Muhammedi ile olur" cevabını verdi.

Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısı gerçekleştirdi.

Bir gazetecinin, "Kılıçdaroğlu'na 24 Temmuz'daki Ayasofya programı için davet geldi mi?" sorusuna karşılık Öztrak şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya'da namaz kılmak için davete ihtiyacımız yok. Namaza davet Ezan-ı Muhammediye ile olur. Namaz için kimsenin davete ihtiyacı yok. Namaz kılmanın protokolü, VIP'si olmaz."

Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Faik Öztrak MYK gündemini kamuoyuyla paylaşıyor https://t.co/FZJGj2tS3g — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) July 20, 2020

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