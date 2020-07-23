Kayıt
17:47 23 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Volkan Bozkır-Sergey Lavrov

    BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

    © AA /
    Politika
    URL'yi kısaltın
    0 81
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/17/1042512334_0:0:1201:675_1200x675_80_0_0_b66da60a10aec9f6b1f65c304e79a2d2.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/politika/202007231042512400-bm-75-genel-kurul-baskani-bozkir-rusya-disisleri-bakani-lavrov-ile-gorustu/

    Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başkent Moskova’da görüştü.

    BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Moskova’da bir araya geldi.

    Toplantının basına açık kısmında konuşan Bozkır, Rusya’nın BM’nin önemli ülkelerinden biri olduğunu, BM tecrübelerini ve bu döneme ilişkin beklentilerini öğrenmek istediğini kaydetti.

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Genel Kurulu ve BM Genel Sekreteri arasında üçlü koordinasyonun en güçlü şekilde sağlanması gerektiğini belirten Bozkır, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Bu çerçevede de BM’nin maalesef son dönemde dünya ülkeleri çapında kredibilitesi çok yüksek değil. Özellikle salgın nedeniyle son aylarda Genel Kurulun fiziki olarak toplanamaması, birçok kararın alınmaması, böyle kritik bir dönemde herkes BM’yi yanında görmek, katkıda bulunan bir kurum olarak görmek isterken BM’nin atıl olarak kalması önemli bir sorun hale gelmişti. Bu çerçevede dünyanın parlamentosu niteliğindeki BM Genel Kurulunun ilk fırsatta tekrar fiziki olarak toplanmasını sağlamak en önemli konulardan biridir.”

    BM 75. Genel Kurul Başkanı seçilmesi nedeniyle Bozkır’ı tebrik eden Rus Bakan Lavrov, Bozkır’ın son derece zengin parlamento diplomasisi tecrübesi olduğunu ve bu yüzden başarılı olacağına inandığını ifade etti.

    Bu yıl BM’nin 75. kuruluş yıl dönümü olmasının yanı sıra İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinin de 75. yılı olduğuna dikkati çeken Lavrov, bu yüzden BM’de birleştirici bir gündemin oluşturulması, BM’nin merkezi rolünün arttırılması, şartlarına kayıtsız şartsız uyulması ve gerçekten uluslararası toplumun yaklaşımlarını dikkate alacak çok kutuplu dünyanın tesisine katkı sağlanması gibi önemli görevlerin kendilerini beklediğini vurguladı.

    Lavrov, “Bizim için uluslararası hukuka bağlı olmak küresel istikrarın gerçekten bir unsuru haline gelmiştir. Uluslararası hukukun herkes için kabul edilen kuralları hem devletler arası iş birliğinin hem de eşit haklara dayanan adil uluslararası ilişkilerin gerçekten kilit temeli haline gelmiş bulunuyor.” dedi.

    ‘Bazıları uzlaşma yerine oylama ile kendi çıkarlarını dayatıyor’

    Özellikle Batı ülkelerinin birtakım uluslararası standartları olması gerektiği gibi değil kendi dar çıkarları doğrultusunda yorumlamaya çalıştığını belirten Lavrov, bunun olumsuz bir hadise olduğunu ve kesinlikle desteklemediklerini ifade etti.

    Lavrov, şunları kaydetti:

    “BM’de birtakım temel evrensel değerler var. Herkesin kabul ettiği temel prensipler var. Bazıları kolektif uzlaşma yerine oylama yoluyla kendi çıkarlarını dayatacak kararlar alıyor. Şöyle bir sıkıntı ile de karşı karşıya geliyoruz. Bu güçler uluslararası kuruluşları adeta özelleştirmeye çalışıyorlar. Orada diplomat olarak sürdürmüş oldukları görevlerini istismar ederek çok taraflılık tarzından ideolojileri dayatmaya çalışıyorlar ve gerçekten eşitlik üzerine kurulması gereken uluslararası uzlaşma fikrinden çok uzak adımlar atmaktalar.”

    Rusya Dışişleri Bakanı, “Başta Batı grubundan olmak üzere birçok ülkenin uluslararası hukuku kast edilen anlamından farklı bir biçimde, kendi dar gruplarının jeopolitik çıkarları üstünden yorumladığı bu dönemde uluslararası hukuka bağlılık bilhassa önemli” vurgusunu yaptı.

    ‘En güvenilir müttefiki Rusya’da bulacaksınız’

    Bu nedenle, Bozkır’ın BM 75. Genel Kurul Başkanı görevini yürüttüğü bu dönemin çok sorumluluk gerektiren bir süreç olduğunu söyleyen Lavrov şöyle devam etti: “Uluslararası durum ile dünya düzeninde şu anda var olan tüm zorlukların farkındayız. Sizi temin ederim ki Rusya Federasyonu’nda, BM’nin temelinde yer alan prensip ve hedeflerin savunulması konusunda en güvenilir müttefiği bulacaksınız.”

    Etiketler:
    uzlaşı, Rusya, Moskova, Sergey Lavrov, Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler (BM)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool, Chelsea'yi 5-3 mağlup ettiği maçın ardından kupasını aldı.
    Liverpool şampiyonluk kupasını kaldırdı
    Karikatür
    Çin: ABD, Houston’daki başkonsolosluğumuzu kapatmamızı istedi
    İnfografik
    Amiral Kasatonov fırkateyni
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet