Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Putin ile 'paylaşamadığı' çikolatayı anlattı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, bugün satışa çıkan ‘Le Temps des Tempêtes’ kitabında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaşadığı komik bir anı ve Rus liderle ilgili anısında kalan izlenimleri aktardı.

Putin ve Sarkozy, ilk kez Almanya’nın Heiligendamm kentinde, G8 Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

Etkinliğin organizatörleri konuklara çikolata ikramında bulunmuştu. Çikolatayı hem kendisinin hem de Rus mevkidaşının çok beğendiğini kaydeden Fransız politikacı, tabakta son çikolata kaldığında ikisinin de aynı anda ona el uzattığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Komik durum oluştu, herkes manevrayı izledi. Ne ben ne de Putin tek bir kelime etmedik. Önce kim pes eder sorarcasına birbirimize baktık. Sonra aniden kahkaha atarak burada kaybedenlerin olamayacağına karar verdik. Sonuç olarak son çikolatayı rahat bırakarak tabağı kenara çektik."

Sarkozy, Rus liderin bu olaya 'çok güldüğünü' yazdı.

Putin ile sohbet etmenin çok kolay olduğunu belirten Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı, "O karşıdakini dikkatlice dinliyor, çok saygılı, erişilebilir, hoş, gülümsemelere ve gülüşe yatkın. Dostlarına ve inançlarına sadık, ama ikna edilirse duruşunu değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

Putin’in güvenini kazanmanın kolay olmadığını kaydeden Sarkozy, "Ama bunu başarırsanız sözünü tutan ama ikiyüzlülüğü çekemeyen farklı bir insana dönüşüyor. Başka bir deyişle, yüz yüzeyken ona karşı iyi olup sonra arkasından onu eleştiremezsiniz" diye yazdı.

Putin’in verilen sözlerin tutulmamasından hoşlanmadığını söyleyen Sarkozy, "Onun için önemli olan davranıştır ve o iyi olsun kötü olsun hiçbir davranışı unutmuyor, özellikle ihanete uğradığını düşündüğünde" diye kaydetti.