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    CHP'nin 37. kurultayında başkanlık seçimi bugün

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    Politika
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    https://tr.sputniknews.com/politika/202007251042524172-chpnin-37-kurultayinda-baskanlik-secimi-bugun/

    CHP'nin, salgın nedeniyle ertelenen 37. Olağan Kurultayı bugün başlıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevde kalacağına kesin gözüyle bakılıyor, merak edilense parti yönetiminde nasıl bir değişiklik olacağı. Kurultay açık havada yapılacak. Delegeler alana çipli kartlarla girecek, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilecek.

    CHP’nin mart ayında yapılması planlanan ancak virüs nedeniyle ertelenen 37. Kurultayı bugün Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi’nde başlayacak. 

    İki gün sürecek kurultay için hazırlıklar tamamlandı. İktidar’ sloganıyla yapılacak kurultay alanına ‘Hedef İktidar’ pankartı asılacak. Ayrıca, ‘Özgür toplum için iktidar’, ‘Milli irade için iktidar’, ‘Özgürlük, barış ve demokrasi için iktidar’ gibi pankartlar alanı süsleyecek.

    Pandemi gölgesinde yapılacak kurultayda tüm davetliler birer koltuk ara vererek oturacak. Delegeler çipli kartlarını okutarak alana girecek. Adaylar, delegeler ve belediye başkanları dışında kimse alanın içine alınmayacak.

    Bugün genel başkanlık seçimi, ikinci gün de içerisinden MYK üyelerinin seçileceği Parti Meclisi (PM) seçimi yapılacak. Kemal Kılıçdaroğlu’nun alana gelmesinin ardından eski genel başkanların mesajlarını içeren videoyla, Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin bir video gösterilecek.

    Kurultay için 2 şarkı hazırlandı. Kılıçdaroğlu’nun kürsüye rap şarkısı eşliğinde çıkacağı belirtiliyor.

    Kılıçdaroğlu, bugünkü genel başkanlık seçiminde 80 il başkanının imzasıyla 6’ncı kez aday olacak. 68 delege imzasına ulaşırlarsa, 3 de rakibi çıkacak. İlhan Cihaner, Tolga Yarman ve Aytuğ Atıcı aday adayı olduklarını açıklamıştı. Ancak kulislerde kurultayda imza sayısına ulaşsalar bile, şanslarının yüksek olmadığı belirtiliyor.

    Kılıçdaroğlu, 'Salonda anahtar liste çıkarsa benim değildir' demiş

    Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun, il başkanlarına yedekli bir liste hazırladığı, 52 kişilik PM üyeliği için 70-75 kişilik aday listesi çıkaracağını söyleyerek, “Delegeler bu adaylar arasından özgürce tercihini yapsın. Salonda anahtar liste çıkarsa benim değildir. Sizden bu listeye bağlı kalarak değerlendirme yapmanızı istiyorum” dediği öğrenildi.

    Kılıçdaroğlu, Onur Kurulu üyelerinin arzu etmeleri halinde konuşmalarına izin verilmesini istediğini de söyledi.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayı, CHP
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