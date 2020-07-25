CHP Genel Başkan adayı Tolga Yarman: Rejimin değişmesine çanak tuttuk

CHP Kurultay Onur Üyesi ve CHP Genel Başkan adayı Prof. Dr. Tolga Yarman, “CHP yönetimi, siz de baskı altındasınız. 2015 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neden Erdoğan'ın diplomasız olmadığının üstüne gitmediniz? Rejimin değişmesine çanak tuttuk” dedi.

CHP Kurultay Onur Üyesi ve CHP Genel Başkan adayı Prof. Dr. Tolga Yarman, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Yarman Kurultay'da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'Bütün doğruları söylemedi'

"Sevgili Genel Başkanımız doğruları söyledi ama bütün doğruları söylemedi. Sadece doğruları da söylemedi. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz tehditten kurtulmak istiyorsak çaresi çok kolaydır. Sarayda oturan, diploması var mıdır? Sarayda oturmaya hak sahibi midir? Partimizde arkadaşlarımız hepsi birbirinden güzel çalışma yapıyorlar. Orta sahada top çevirmeye gerek yok.

Orta sahada top çevirmeye gerek yok. Saraydakinin diplomasız olduğunun üstüne gitmediniz. Neden gitmediniz? Anasayal bir suç işlenmiştir. Buna geçit verdiniz. Ciddi olarak baskı altındasınız. ‘Sizin söylediğiniz gibi değil’ deyin. 2017’de rejim sahte oylarla değişti. Rejimin değişmesine çanak tuttuk. YSK kararının hukuksuz olduğunu ortaya koymadınız. AİHM’e neden götürmediniz?

CHP yönetimi, siz de baskı altındasınız. Biz CHP olarak dışardan baskı altındayız. Bunu ya kırarsın ya kırmazsın."

​CHP’de uzun yıllardır aktif görevde bulunmayan 75 yaşındaki Yarman, Deniz Baykal’ın genel başkan seçildiği 2008 yılındaki Olağan Kurultay’dan 12 yıl sonra yeniden CHP genel başkanı olmak için bu kez de Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıktı.