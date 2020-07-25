Kayıt
15:40 25 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İlhan Cihaner

    CHP kurultayında İlhan Cihaner konuştu: Bu ciddiyetsizlikle nasıl iktidara gideceğiz?

    © Fotoğraf : Twitter/CHP
    Politika
    URL'yi kısaltın
    0 347
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/19/1042525483_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_de65cc9fb8cf77cdcf82e29ff2d6c507.jpg.webp
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/politika/202007251042525526-chp-kurultayinda-ilhan-cihaner-konustu-bu-ciddiyetsizlikle-nasil-iktidara-gidecegiz/

    CHP Parti Meclis üyesi ve CHP Genel Başkan adayı İlhan Cihaner, "Buradan bir karar çıkacaktı biz de geleceğimizi kuracaktık. Neredeler? Bu ciddiyetsizlikle nasıl iktidara gideceğiz. Bu bir tiyatro! En küçük ilçede bile divan başkanlığı üyesi için en güçsüz adaya bilgi verirdi" dedi.

    Cihaner, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda konuştu. 

    Konuşmasına "Rol çalmayacağım. Asıl konuşmamı genel başkan adayı olarak yapacağım" diye başlayan Cihaner, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yöneticilerin salondan ayrılmasıyla delegenin de ayrılmasını eleştirerek şöyle konuştu:

    "Şuradaki ciddiyetsizlik bile her şeyi gösteriyor. Genel Başkan gitmeseydi parti yöneticileri gitmeseydi bu salondan hiç kimse gitmezdi. Buradan selfie çekerek gittiler. Sözde tüzüğümüze göre demokrasimizin geleceği tartışılacaktı. Buradan bir karar çıkacaktı biz de geleceğimizi kuracaktık. Neredeler? Bu ciddiyetsizlikle nasıl iktidara gideceğiz. Bu bir tiyatro! En küçük ilçede bile divan başkanlığı üyesi için en güçsüz adaya bilgi verirdi.

    Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı sizin iradenize tecavüz ederek seçtik diyor arkadaşlar. Kadın olması hiçbir şeyi değiştirmez. Biz tüzüğümüzde olan yüzde 33'lük kadın kotasını kullanmıyoruz. Şimdi kalkmışız gelecekte böyle yapacağız diyoruz. Ön seçimi kaldırdık. Neymiş halk seçecekmiş. 1934 yılında 18 kadın milletvekilimiz vardı, 100 sene sonra hala 18 kadın milletvekilimiz var. 

    İl kongrelerinde tek aday ve blok liste dayatılmadı mı? Ankara, İstanbul ve İzmir kongrelerinden utanmadınız mı?

    'Baro yasası çıktı, biz çıkmasını iki gün geciktirdik diye muhalefet yaptık sanıyoruz'

    Genellikle ben bağırarak konuşmam. Ben anlaşmadan yanayım. Burayı böyle görünce sinirlendim kusura bakmayın.

    Ben bir kaç marjinal şey anlatayım. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak bir siyasal islamcıyı Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday göstermek mi marjinallik yoksa bu adaylığa karşı çıkmak mı marjinallik mi?

    “Savaş tezkerelerine ‘evet’ dediniz. Kürt halkı bize ittifakta nasıl oy verecek? Biz karşı çıktık! İmza vermeyen 20 milletvekilden birisiyim.

    Dokunulmazlık meselesi. Rejim değişiminde en önemli kavşaktı. Bizim vekillerimizi de vuracağı ortadaydı. Sizler karşıydınız, millet karşıydı, parti meclisi karşıydı robot 14 milletvekili dokunulmazlığa evet diyerek rejim değişikliğinin müsebbibi oldular.

    Genel Başkana sorarsak Ekmeleddin İhsanoğlu ile ilgili kararında da dokunulmazlık kararında da pişman olmadığını söylüyor.

    Baro yasası çıktı. Biz çıkmasını iki gün geciktirdik diye muhalefet yaptık sanıyoruz.Bu güne kadar bu tarzı izleyerek AK Parti'nin hangi politikasına engel olabildik?

    Ekonomiyi iflas ettiren adam, Ali Babacan'la mı ekonomiyi kurtaracaksınız? 

    Ağzını açan Atatürk diyor. Dün Atatürk'e lanet okundu. "

    Cihaner, ayrıca, kurultaya iki gün kala 100’ün üzerinde imza topladıklarını belirterek belediye başkanları ve parti yöneticilerinin imza veren delegeyi “işle, aşla tehdit ederek imzaları çektirmekle” suçladı.

    2011 yılındaki seçimlerde CHP’den Denizli Milletvekili seçilen İlhan Cihaner, 2012 yılında yapılan CHP Kurultayı’nda parti meclisi üyesi seçildi. 2015 yılında yapılan seçimlerde CHP’den İstanbul Milletvekili seçilen Cihaner, 2018 seçimlerinde aday gösterilmemişti.

    Etiketler:
    CHP kurultayı, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, baro, Ekmeleddin İhsanoğlu, İlhan Cihaner
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yılmaz Uluğ, dostu olan keçiyi besleyerek, ilerleyen zamanda yavrulatmak istediğini de belirtti.
    Yalnızlıktan sıkılınca sahiplendiği keçiyle dost oldu: ‘İnsanlardan bin kat daha iyi geldi’
    Karikatür
    İran'a ait yolcu uçağı Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edildi
    İnfografik
    Amiral Kasatonov fırkateyni
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet