CHP kurultayında İlhan Cihaner konuştu: Bu ciddiyetsizlikle nasıl iktidara gideceğiz?

CHP Parti Meclis üyesi ve CHP Genel Başkan adayı İlhan Cihaner, "Buradan bir karar çıkacaktı biz de geleceğimizi kuracaktık. Neredeler? Bu ciddiyetsizlikle nasıl iktidara gideceğiz. Bu bir tiyatro! En küçük ilçede bile divan başkanlığı üyesi için en güçsüz adaya bilgi verirdi" dedi.

Cihaner, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda konuştu.

Konuşmasına "Rol çalmayacağım. Asıl konuşmamı genel başkan adayı olarak yapacağım" diye başlayan Cihaner, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yöneticilerin salondan ayrılmasıyla delegenin de ayrılmasını eleştirerek şöyle konuştu:

"Şuradaki ciddiyetsizlik bile her şeyi gösteriyor. Genel Başkan gitmeseydi parti yöneticileri gitmeseydi bu salondan hiç kimse gitmezdi. Buradan selfie çekerek gittiler. Sözde tüzüğümüze göre demokrasimizin geleceği tartışılacaktı. Buradan bir karar çıkacaktı biz de geleceğimizi kuracaktık. Neredeler? Bu ciddiyetsizlikle nasıl iktidara gideceğiz. Bu bir tiyatro! En küçük ilçede bile divan başkanlığı üyesi için en güçsüz adaya bilgi verirdi.

Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı sizin iradenize tecavüz ederek seçtik diyor arkadaşlar. Kadın olması hiçbir şeyi değiştirmez. Biz tüzüğümüzde olan yüzde 33'lük kadın kotasını kullanmıyoruz. Şimdi kalkmışız gelecekte böyle yapacağız diyoruz. Ön seçimi kaldırdık. Neymiş halk seçecekmiş. 1934 yılında 18 kadın milletvekilimiz vardı, 100 sene sonra hala 18 kadın milletvekilimiz var.

İl kongrelerinde tek aday ve blok liste dayatılmadı mı? Ankara, İstanbul ve İzmir kongrelerinden utanmadınız mı?

'Baro yasası çıktı, biz çıkmasını iki gün geciktirdik diye muhalefet yaptık sanıyoruz'

Genellikle ben bağırarak konuşmam. Ben anlaşmadan yanayım. Burayı böyle görünce sinirlendim kusura bakmayın.

Ben bir kaç marjinal şey anlatayım. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak bir siyasal islamcıyı Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday göstermek mi marjinallik yoksa bu adaylığa karşı çıkmak mı marjinallik mi?

“Savaş tezkerelerine ‘evet’ dediniz. Kürt halkı bize ittifakta nasıl oy verecek? Biz karşı çıktık! İmza vermeyen 20 milletvekilden birisiyim.

Dokunulmazlık meselesi. Rejim değişiminde en önemli kavşaktı. Bizim vekillerimizi de vuracağı ortadaydı. Sizler karşıydınız, millet karşıydı, parti meclisi karşıydı robot 14 milletvekili dokunulmazlığa evet diyerek rejim değişikliğinin müsebbibi oldular.

Genel Başkana sorarsak Ekmeleddin İhsanoğlu ile ilgili kararında da dokunulmazlık kararında da pişman olmadığını söylüyor.

Baro yasası çıktı. Biz çıkmasını iki gün geciktirdik diye muhalefet yaptık sanıyoruz.Bu güne kadar bu tarzı izleyerek AK Parti'nin hangi politikasına engel olabildik?

Ekonomiyi iflas ettiren adam, Ali Babacan'la mı ekonomiyi kurtaracaksınız?

Ağzını açan Atatürk diyor. Dün Atatürk'e lanet okundu. "

Cihaner, ayrıca, kurultaya iki gün kala 100’ün üzerinde imza topladıklarını belirterek belediye başkanları ve parti yöneticilerinin imza veren delegeyi “işle, aşla tehdit ederek imzaları çektirmekle” suçladı.

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2011 yılındaki seçimlerde CHP’den Denizli Milletvekili seçilen İlhan Cihaner, 2012 yılında yapılan CHP Kurultayı’nda parti meclisi üyesi seçildi. 2015 yılında yapılan seçimlerde CHP’den İstanbul Milletvekili seçilen Cihaner, 2018 seçimlerinde aday gösterilmemişti.