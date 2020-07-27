Genç vekillerin Z kuşağı tartışması: 'Çok işlevsel bir enstrüman bulmuşçasına sömürüyorsunuz'

Sosyal medya teklifi görüşmeleri sırasında yaşanan Z kuşağı tartışmasında, AK Partili Zeynep Yıldız, “Herkes bir Z kuşağı derdinde. Gençler adına gençler konuşsun, bu tabiri de böyle sanki çok işlevsel bir enstrüman bulmuşçasına sömürdüğünüzü görüyorum” dedi.

TBMM Adalet Komisyonu’nda sosyal medya teklifi görüşmeleri sırasında siyasi partiler Z kuşağı tartışmasını genç isimlere bıraktı.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın aktardığına göre, İYİ Partili Ayhan Erel teklifi eleştirirken Z kuşağı konusunu açarak, “Bakın, Z, Y kuşağı dediğimiz kesimde 27 milyona yakın vatandaş var. Kendi topuğunuza sıkıyorsunuz” dedi.

HDP’li vekil Abdullah Koç’un “Z kuşağından genç arkadaşlar burada olsaydı iyi olurdu” çıkışı üzerine AK Partili Zeynep Yıldız, “Ben varım” diyerek karşılık verdi. Yıldız, şunları kaydetti:

“Herkes bir Z kuşağı derdinde. Yeknesak, her konuda aynı tutumu takınan bir nesil yok. Gençler adına konuşmaktan vazgeçin. Gençler adına gençler konuşsun, dolayısıyla ben açıkçası bu tabiri de böyle sanki çok işlevsel bir enstrüman bulmuşçasına sömürdüğünüzü görüyorum.”

Yıldız’a yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “Sadece Z kuşağını değil, Y kuşağını katmadığınız için, muhalefeti katmadığınız için biz buna karşı çıkıyoruz. Yine, ayağınıza sıkıyorsunuz, size hesabı 2023’te 25 milyon seçmen olacak Z ve Y kuşağı verecek” diye konuştu.