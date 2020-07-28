CHP'nin ilk başörtülü yöneticisi Kılıç: Keşke başörtülü kimliğimle değil de avukat kimliğimle konuşulsaydım

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne girmeyi başaran avukat Sevgi Kılıç, "Keşke başörtülü kimliğimle değil de avukat kimliğimle, CHP'li kimliğimle, partime verdiğim emekle konuşulsaydım. Çünkü bu şekilde sıfatlandırılmak biz kadınları kategorize ediyor. Kategorize edilmek zaten kadına şiddetin temelini oluşturuyor" dedi.

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi için önerdiği 80 kişilik anahtar listede yer alan avukat Sevgi Kılıç, 365 delegenin oyunu alarak gençlik kotasından PM'ye girdi.

İstanbul Beykoz İlçe Teşkilatı'nda görev yapan 27 yaşındaki Kılıç, 'CHP yönetiminde ilk başörtülü' olarak siyasi tarihe geçti.

'Kategorize edilmek kadına şiddetin temelini oluşturuyor'

Sözcü TV'de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Kılıç, "Keşke başörtülü kimliğimle değil de avukat kimliğimle CHP'li kimliğimle, partime verdiğim emekle, yaptığım çalışmalarla konuşulsaydım. Çünkü bu şekilde sıfatlandırılmak üzülerek söylüyorum ki biz kadınları kategorize ediyor. Kategorize edilmek zaten kadına şiddetin temelini oluşturuyor'' ifadelerini kullandı.

Beykoz Çavuşbaşı'nda, kız çocuklarının okutulmadığı bir kültürden geldiğini belirten Kılıç, avukat olmaya çocukluğunda Süreyya Ağaoğlu ile Mustafa Kemal Atatürk arasında geçen 'hukuk sohbeti'ni öğrendikten sonra karar verdiğini söyledi.

Kılıç, "Başörtülü üye, başörtüsüz üye ayrımı yapmam. Partinin ilkelerini kabul eden herkes partiye üye olup bizimle beraber mücadele sürdürebilir” dedi.