Enginyurt'un 20 yıl önce 'Bahçeli'nin kararına uymadın' diyerek saldırdığı Somuncuoğlu'ndan ihraç yorumu

Türk siyaset tarihine 'töre dayağı' olarak geçen hadisede Cemal Enginyurt'un "Parti kararına, Bahçeli'nin kararına uymadın" diye fiziki saldırısına maruz kalan eski bakan Sadi Somuncuoğlu, 20 yıldır küs olduğu Enginyurt'un MHP'den ihracını değerlendirdi. Somuncuoğlu, "Ahval-i adiyeden bir olay. İhraç kararına şaşırmadım" dedi.

MHP'li eski bakan Sadi Somuncuoğlu, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un partisinden ihraç edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Somuncuoğlu, 20 yıldır küs olduğu Enginyurt'un ihracıyla ilgili, "Ahval-i adiyeden bir olay. İhraç kararına şaşırmadım" ifadesini kullandı.

Sözcü'de yer alan habere göre Enginyurt, 2000 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi o dönem Devlet Bahçeli'ye rağmen Cumhurbaşkanlığı'na aday olan MHP'li Devlet Bakanı Somuncuoğlu ile yaptığı ve siyasi tarihe 'töre dayağı' olarak geçen kavgayla dikkat çekmişti.

16 Mayıs 2000 tarihinde yapılan 10. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde dönemin hükümet ortakları DSP, MHP ve ANAP, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ahmet Necdet Sezer ismi üstünde anlaşmaya varmışlardı. Ancak bu karara tepki gösteren Somuncuoğlu, Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunu açıklamıştı.

Enginyurt'a 20 ay hapis cezası

MHP lideri Bahçeli'nin tepkisini çeken ve ilerleyen günlerde bakanlık görevinden azledilen Somuncuoğlu'na adaylığını açıklamak üzere geldiği TBMM girişinde saldırılmıştı. 20 Nisan 2000 gecesi meydana gelen olayda Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile Yozgat Milletvekili Ahmet Erol Ersoy, Somuncuoğlu’nun aracının önünü kesmiş, yaşanan arbedede Somuncuoğlu'nun koruması yumruklanmıştı.

Daha sonra adliyeye intikal eden saldırı tarihe ‘töre davası’ olarak geçmişti. Somuncuoğlu, Enginyurt'un kendisine önce "Abi aday ol desteklemezsem şerefsizim” dediğini, aday olduktan sonra ise "Bahçeli'nin sözünü yere düşüremezsin” diye saldırdığını açıklamıştı.

Enginyurt ise Somuncuoğlu'nun ifadesini yalanlamış ve Somuncuoğlu'na parti kararına saygı duymadığı için tepki gösterdiğini söylemişti. Enginyurt daha sonra 'töre dayağı' davasında 20 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 2009 yılında bir süre cezaevinde kalmıştı.

Somuncuoğlu: Muhatap Enginyurt değil onu üzerime gönderenlerdi

2000 yılında TBMM önünde yaşananlar için, "Benim olayımda muhatap o değil onu üzerime gönderenlerdi” ifadesinde bulunan Somuncuoğlu, ihraç kararı için "Hiç bir şey hissetmedim. Ahval-i adiyeden bir olay. Şaşırmadım” dedi.

Yaşanan olaydan sonra bir daha Enginyurt'la görüşmediğini belirten Somuncuoğlu, "Onunla beraber hatta ondan ziyade o olayın perde arkasında başkası da vardı. Ancak o isim rahmetli oldu. Şimdi rahmetlinin ardından konuşulmaz” ifadesini kullandı.