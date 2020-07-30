Rus senatör, Trump'ın ABD seçimlerini erteleme önerisini değerlendirdi

Rus senatör Aleksey Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık seçimlerinin daha ileri bir tarihe ertelenmesi önerisini değerlendirdi.

Rus senatör Aleksey Puşkov, Twitter'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım olarak belirlenen seçimin ertelenmesi önerisine yaptığı yorumda, "Trump, Kovid-19 nedeniyle ‘posta yoluyla oy kullanmanın seçim tarihinin en yanlış ve hile dolu yılı olacağını’ düşündü" ifadelerine yer verdi.

Трамп задумался о возможности переноса выборов из-за Ковид-19, т.к. «всеобщее голосование по почте сделает их самыми неточными и жульническими в истории США». Его оппоненты будут резко против. США движутся к самым скандальным и спорным выборам в их истории. Итог непредсказуем. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 30, 2020

Puşkov, Trump’ın muhaliflerinin bu öneriye karşı çıkacaklarını belirterek, Washington’un sonuçları öngörülemeyen tarihteki ‘en skandal ve tartışmalı’ seçimleriyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Daha önce Trump, koronavirüs nedeniyle posta yoluyla oy kullanılacak seçimlerin bu şekilde yapılması durumunda, ABD için büyük utanç oluşturacağını iddia etmiş ve insanların doğru düzgün, güvenli ve emin şekilde oy kullanabilmesine değin seçimin ertelenmesi gerektiğini ifade etmişti.

Demokrat Partililerin öneriye sert bir şekilde karşı çıkmaları karşısında, Trump'ın kampanya sözcüsü yaptığı açıklamada 'ABD Başkanı'nın sadece bir soru yönelttiğini' söylemek zorunda kalmıştı.