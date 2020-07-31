Kayıt
16:55 31 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Hong Kong'da Yasama Konseyi seçimleri, salgın nedeniyle bir yıl ertelenecek

    © REUTERS / TYRONE SIU
    Politika
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (286)
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1f/1042567288_0:270:3060:1990_1200x675_80_0_0_e5d3fd05984e799d95c01144531277f5.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/politika/202007311042567326-hong-kongda-yasama-konseyi-secimleri-salgin-nedeniyle-bir-yil-ertelenecek/

    Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde eylülde yapılması planlanan Yasama Konseyi (Yasama Meclisi) seçimlerinin, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle bir yıl erteleneceği bildirildi. Muhalefet ise hükümeti, salgını, seçimi geciktirmek için bahane olarak kullanmakla suçluyor.

    Hükümetin, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Yasama Konseyi seçimlerini bir yıl erteleyeceğini duyuran Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, "Bugün yapmak zorunda olduğum duyuru, son yedi ay içinde vermem gereken en zor karar" dedi.

    Lam, "Hakkaniyet ve kamu güvenliğiyle sağlık konusunu garanti altına almak istiyoruz ve seçimin açık, adil ve tarafsız bir şekilde yapıldığından emin olmalıyız. Dolayısıyla bu karar, esastır" diye konuştu.

    Acil durum yönetmeliğine başvurulacağını aktaran Lam, hükümetin seçimlerin 5 Eylül 2021'de yapılması yönünde kararı verme konusunda Çin hükümetinin desteğine sahip olduğunu vurguladı.

    Seçimleri erteleme kararının tamamen kamu güvenliği gerekçelerine dayanarak alındığını belirten Lam, kararın ardında hiçbir siyasi etkenin bulunmadığını kaydetti.

    Muhalefet, seçimlerin ertelenmesine karşı

    Muhalefetteki 22 milletvekilinden oluşan bir grup ise Lam'in duyurusu öncesinde hükümeti, salgını, seçimi geciktirmek için bahane olarak kullanmakla suçlayan bir açıklama yaptı.

    © AFP 2020 / ISAAC LAWRENCE
    Protestolar ve koronavirüsle sarsılan ekonomiye Hong Kong usulü çare: Vatandaşlara para dağıtılacak
    Kamuoyunun yüzde 60'ını temsil eden görevdeki milletvekillerinin, seçimin ertelenmesine toplu olarak karşı çıktığının belirtildiği açıklamada, Hong Kong hükümetinin, seçimleri planlandığı gibi eylülde yapmak için salgın karşıtı yeterli önlemleri alma konusunda her türlü çabayı gösterme sorumluluğu olduğu kaydedildi.

    Yasama Konseyi seçimleri en son 2016'da yapılmıştı

    Hong Kong'da 70 sandalyeli Yasama Konseyi’nin 35 sandalyesi nispi temsil sistemiyle, coğrafi seçim çevresine göre ve genel oyla belirlenirken, 35'i ‘işlevsel seçim çevresi’ adı verilen mesleki veya özel çıkar gruplarınca seçiliyor.

    İşlevsel seçim çevreleri içinde ‘süper sandalye’ adı verilen beşi ise, Belediye Meclis üyeleri arasından 15 üyenin önerisiyle gösterilen adayların yarıştığı genel oyla yapılan seçimle belirleniyor.

    Hong Kong vatandaşları, yalnızca Belediye Meclisi üyelerini genel oyla belirliyor.

    Bölgede Yasama Konseyi seçimleri en son Eylül 2016'da yapılmıştı.

    Muhalif 12 aday seçimlerden menedilmişti

    Hong Kong'da bu ay yaklaşık 600 bin kişi, Yasama Konseyi seçimlerinde yarışacak muhalefet adaylarını belirlemek için iki gün boyunca oy kullanmıştı.

    Hong Kong hükümetinden bir sözcü, dün, seçim işleri komisyonunun muhalefetten 12 adayı Yasama Konseyi seçimine katılmaktan menettiğini ve bu kararı desteklediklerini belirtmişti.

    Birden fazla partinin katılımından oluşan ‘demokrasi yanlısı kamp’, eylüldeki seçimlerde Yasama Meclisi’nde çoğunluğu elde etmeyi amaçlarken, bazı aktivistler ise yetkililerin, bazı adayları seçim yarışından men edebileceğinden endişe ediyordu.

    Genç demokratik aday Owen Chow, yetkililerin, sevmedikleri adayı ‘Ulusal Güvenlik Yasası’ altında herhangi uygun bir sebep olmadan gözaltına alabilecekleri veya seçimlerden menedebilecekleri iddiasında bulunmuştu.

    Vaka sayısı 3 bin 273'e ulaştı

    Hong Kong'da son 24 saatte kaydedilen 121 yeni vakayla bölgedeki toplam koronavirüs vaka sayısı 3 bin 273'e yükseldi.

    Bölgede, bugüne kadar salgın nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti.

    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (286)
    Etiketler:
    Muhalefet, Yasama Konseyi, Seçim, Carrie Lam, Hong Kong, Salgın, Çin, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    NASA/ESA Hubble Uzay Teleskobu tarafından görüntülenen NGC 4848 isimli spiral galaksi
    Sahra’nın Gözü, spiral galaksiler ve Güneş benzeri yıldız: Temmuz’da çekilen göz alıcı uzay görüntüleri
    Karikatür
    'Almanya, Rusya'ya enerji için milyarlarca dolar ödüyor ve bizim onları Rusya'dan korumamız gerekiyor, bu da ne?'
    İnfografik
    Dünyanın en güçlü nükleer buzkıranı 'Rossiya'
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet