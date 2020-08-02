Muharrem İnce'den yeni parti iddialarına yanıt

CHP'li Muharrem İnce'den yeni parti kuracağına yönelik iddialara yanıt geldi.
Sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan İnce, iddiaya dair net bir ifade kullanmadı, herhangi bir gazete veya ajansa da açıklama yapmadığını söyledi.
İnce, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar" ifadesini kullandı.
Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar.— Muharrem İNCE (@vekilince) August 2, 2020
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