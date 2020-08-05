Metropolit Hilarion: Bartholomeos Ankara'nın Ayafosya kararını etkileyemezdi, Türk hükümeti onu görmezden geliyor

Moskova Patrikhanesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Hilarion, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Türk hükümetinin Ayasofya'yla ilgili kararını etkileme gücüne sahip olduğu ancak bunu kullanmadığı yönündeki görüşlere katılmadığını söyledi.

Moskova Patrikhanesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Hilarion, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin yorumda bulundu.

Hilarion, yaptığı açıklamada "Bazıları, Bartholomeos'un Ayasofya'yı camiye dönüştürülmesini engelleme imkanına sahip olduğunu ancak bunu kullanmadığını söylüyor. Bunu kabul edemem. Bartholomeos, Heybeliada'daki ruhban okulunun açılmasını yıllardır sağlayamadığı gibi bunu da engelleyemezdi. Türk hükümeti, Bartholomeos'u görmezden geliyor" dedi.

Hilarion, 'Ayasoyfa'nın camiye dönüştürülmesi Bartholomeos'un suçu, Tanrı onu Ortodoks Kilisesi'ni böldüğü için cezalandırdı' şeklindeki görüşü de yorumladı.

Bu görüşü de kesinlikle kabul edemeyeceğinin altını çizen Hilarion sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi, tüm Hristiyan dünyasına vurulan bir darbedir. Dünya Ortodokslarının bunu bölünmüş bir şekilde karşılaması elbette bizi üzüyor. Dışarıdan aldığımız darbeler yetmezmiş gibi içeriden de kendimize darbe vuruyoruz. Bu son derece üzücü."

İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi, dünyada milyonlarca Hıristiyanı, İslam'a karşı çevirecektir. Oysa istenen şey birliktir" demişti.