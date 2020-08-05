CHP'li Bekaroğlu'ndan parti kuracağı öne sürülen İnce'ye genel sekreterlik önerisi

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'nin partide kalması gerektiğini söyledi. Bekaroğlu, "Sayın İnce bu dönemde 'genel sekreter' olarak Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte çalışırsa çok büyük katkı sağlar" ifadesini kullandı.

CHP tarafından 2018 yılında cumhurbaşkanlığı için aday gösterilen Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiaları siyaset kulislerini hareketlendirirken, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan bir öneri geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bekaroğlu, İnce'nin partide kalması gerektiğini vurguladı.

"CHP, dostları ile iktidara gelir" diyen Bekaroğlu, "Söylenenleri paylaşıp duruyorsun... Peki sen ne düşünüyorsun?' diye soruluyor. Cevap: CHP, dostları ile birlikte iktidara geliyor. Sayın İnce bu dönemde 'genel sekreter' olarak Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte çalışırsa çok büyük katkı sağlar. Sonrasına sonra bakılır" ifadesini kullandı.