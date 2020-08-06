Hürriyet yazarı Bayer: İnce'nin 'Cumhur ve Millet ittifaklarını dikkate almıyorum, parçaları olamam' dediği aktarıldı

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, dün iş adamı Murtaza Çelikel'in cenazesini uğurlarken gelen telefonda, yeni parti kuracağı iddia edilen eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "Cumhur ve Millet ittifaklarını dikkate almıyorum, onların parçası olamam" dediğinin aktarıldığını yazdı.

Bayer, yeni parti iddiaları ile gündemden düşmeyen Muharrem İnce'yi bugünkü köşesine taşıdı.

Dün iş adamı Murtaza Çelikel'in cenazesini uğurlarken bir telefon geldiğini belirten Bayer, yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'nin, "Cumhur ve Millet ittifaklarını dikkate almıyorum, onların parçası olamam" dediğinin aktarıldığını yazdı.

Bayer, "Levent’teki namazda herkesin konuştuğu konu CHP, Kılıçdaroğlu ve yakında parti kuracak olan Muharrem İnce hakkında gündeme düşen haberlerdi. Maskemizi tanınmak için indirdikçe, rahatsız olacak kadar birçok soruyla karşılaştık. Sanki partiyi biz kuruyoruz desek yeridir" diye yazdı.

Bayer, "Cenazeyi uğurlarken bir telefon geldi. İnce’nin söyledikleri olarak aktarılanları özetliyoruz: 'Cumhur ve Millet ittifaklarını dikkate almıyorum. Onların parçası olamam. Türkiye’nin üçüncü bir yolu yok mu, bunların arasında mı sıkışıp kalacağız?' ‘Dostlara’ kafayı taktığı anlaşılıyordu. Şu sözleri hayli ilginç: 'İkili bir yapıyı reddediyorum. Gerçek dostları unutup suni dostlarla iktidar hayaldir” ifadesini kullandı.