Enginyurt'tan 'hain' açıklaması

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, ''41 yıldır olduğum partide bana 'hain' diyorlar. Ben bunu hak ettim. Niye? Sen önüne gelene hain dersen, bundan önce her atılana hain dersen, her önüne gelene saldırırsan birisi de sana 'Çalma birisinin kapısını, çalarlar kapını' misali şimdi döndük mahallenin haini biz olduk'' dedi.