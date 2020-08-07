AK Partili Ünal: Dövizdeki artışa bel bağlayanlar yine hayal kırıklığına uğrayacaksınız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Şimdi dövizdeki artışa bel bağlayanlar yine hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Bunlara öneriniz ne diye sorsak, ekonomi için IMF'yi adres gösterecekler ve "Türkiye olarak iddialarınızdan vazgeçin" diyecekler" dedi.

Ünal, Twitter hesabından, 'Türkiye'ye güveniyorum' etiketiyle yaptığı paylaşımda, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

18 yıldır yaşanan her zorlukta, bu durumu AK Parti'den kurtulma fırsatı olarak görenlerin, bugün tüm dünyanın yaşadığı küresel salgından kaynaklanan zorlukları ve dövizdeki hareketliliği fırsat olarak görüp yine umutlandıklarını belirten Ünal, şöyle devam etti:

"Her seferinde olduğu gibi milletimizin güvenini yaralamak, umudunu kırmak için harekete geçtiler. Evet, tüm dünya ile birlikte zor zamanlardan geçiyoruz. Bu tür zamanlarda kaygılanmak, endişe duymak normal. Bu yönde kaygılar dile getirilebilir. Fakat geçmişe dönüp baktığımızda 18 yıldır 'her ne pahasına olursa olsun AK Parti’den kurtulmalıyız' lobisi hiç durmadı. Nelere umut bağlamadılar ki.

kurtulmalıyız' lobisi hiç durmadı. Nelere umut bağlamadılar ki. Her seferinde 'bu defa kurtulacağız' dediler ve biz her seferinde kararlılıkla inandığımız yolda milletimizle beraber her engeli aşarak yürüdük.

Geçmişte ordu göreve pankartları açanlar, kapatma davası ile "bu sefer tamam" diyenler, 27 Nisan e-muhtırasını alkışlayanlar, Gezi'de "altı ay alışveriş yapmayın ekonomi çöksün" diyenler, FETÖ'nün yargı darbesinden medet umanlar, MİT tırları operasyonu ile Türkiye’yi savaş suçlusu ilan etmeye kalkışanlar, 15 Temmuza bel bağlayanlar, Suriye’de PYD/YPG’ye arkadaşlar diyenler, sınırlarımızı güvence altına almak, toprak bütünlüğümüzü korumak için yaptığımız harekatlarda hezimet yaşamamızı bekleyenler, Libya’da darbecilerin yanında duranlar, Mavi Vatan'da Yunan tezlerini savunanlar hep hayal kırıklığına uğradılar, biz inandığımız yolda milletimizle beraber her engeli aşarak yürüdük.

Şimdi dövizdeki artışa bel bağlayanlar yine hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Bunlara öneriniz ne diye sorsak, ekonomi için IMF'yi adres gösterecekler ve "Türkiye olarak iddialarınızdan vazgeçin" diyecekler.

Biz bu milletin tarihin içinden akıp gelen büyük idealini ve iddialarını taşımaya devam edeceğiz. Milletimiz rahat olsun. Kendimize güvenelim, Türkiye’ye güvenelim, umut ve inancımızı artıralım."

Her seferinde olduğu gibi milletimizin güvenini yaralamak, umudunu kırmak için harekete geçtiler. Evet, tüm dünya ile birlikte zor zamanlardan geçiyoruz. — Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) August 7, 2020

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