Kayıt
02:09 08 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Toptan ret cephesi değiliz, ne AK Parti’nin düşmanı ne sayın Erdoğan’ın hasmıyız

    © Fotoğraf : Twitter
    Politika
    URL'yi kısaltın
    0 44
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103996/86/1039968661_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_5539157feeedf9737528f4e3727d95c0.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/politika/202008081042612077-iyi-parti-sozcusu-agiralioglu-toptan-ret-cephesi-degiliz-ne-ak-partinin-dusmani-ne-sayin-erdoganin/

    Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Toptan ret cephesi değiliz. Memleketin hayrına olan işleri destekleriz. Ne AK Parti’nin düşmanı ne sayın Erdoğan’ın hasmıyız" dedi.

    Habertürk yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    ​- İYİ Parti olarak şunun özellikle bilinmesini isteriz, Türkiye'de her şeyi yapmak imkanını ve gücünü elinde bulunduran bir iktidar var. İlk defa Türkiye'de istediği programı uygulamak, istediği tedbirleri almak, istediği ekonomik programları uygulamak için sayısal ve siyasal kuvveti elinde bulunduran bir iktidarla karşı karşıyayız. Her şeyi yapmaya imkanınız varsa, milletinize verdiğiniz sözleri tutarak siyasi kuvvetinizi arttırırsınız. AK Parti'nin bugünkü davetini biz şöyle algıladık: memlekette bu kadar gücü kuvveti olmasına rağmen, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de oylatıp ümidi kendi lehine kullanma fırsatını eline geçirmiş olmasına rağmen, memleketi toparlayamamışsanız, milletinize vaat ettiğiniz Türkiye hayalini gerçekleştirememişseniz, muhalefetten size katılacak insanların size vereceği hiçbir kuvvet, bu sözleri gerçekleştirmenizi sağlamaz. Biz İYİ Parti olarak bu hesaba ortak olmayacağız. İYİ Parti olarak tek bir önerimiz var, Genel Başkanımız defalarca zikretti, güçlendirilmiş parlamenter demokrasi. Cumhur ittifakı içine girmeyiz.  

    - Cumhurbaşkanlığı mevkiinde bulunan birinin 'Ben bu yargı kararını tanımıyorum' deme hakkı yoktur. İçinden tanımaz, hatta tanımamak için bir takım şeyler de yapabilir, ama devlet mahkeme kararlarını tanımıyorum diyen bir iradeyle temsil edilemez. Şimdi nihayetinde biz muhalefet partisiyiz. Muhalefet sebepleri üzerinden değil, sonuçları üzerinden konuşur. Eğer cumhurbaşkanı propaganda ettiği bu sistemi net olarak milletine yaşatabilseydi muhalefetin eli kuvvetli olmazdı. Sayın cumhurbaşkanı da kabul ediyordur ki cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin takdiminde göstermiş olduğu başarıyı uygulamada gösteremedi. Bunlar düzeltilsin. Biz ona da iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter demokrasi diyoruz, onlar yarı başkanlık, ne derlerse desinler. Bu sistemin Türkiye'yi taşıyamaz hale gelmiş bütün problemlerini ifşa ettik biz. Bunlar karşılığında biz de güçlendirilmiş parlamenter demokrasi diyoruz. Bizim çerçevesini çizdiğimiz bu. Bu muhtevada eğer razı olurlarsa biz buna katkı sağlayacağız, dedi Genel Başkanımız. Bu, memleketi taşımaz bir sistemdir. Taşımadığını kabul ettikleri anda konuşacaklarımıza toptan ret cephesi olmadığımızı defalarca söyledik. Meclis'te bunu defalarca gösterdik. Memleketin hayrına olan işleri AK Parti'ye yarar diye değerlendirme alanı dışında tutan bir parti değiliz. Taassup partisi değiliz. Toptan ret cephesinde değiliz. Memleketin hayrına gördüğümüz işlerle ilgili mutlaka desteklenmesi gerektiğine inanırsak destekleriz. Kompleks etmeyiz bunu. Ne AK Parti’nin düşmanıyız, ne Tayyip Bey'in hasmıyız.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ramazan Bayramı’nda açılması beklenen Ay-Yıldız caminin salgın nedeniyle açılışı ertelenmişti.
    Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi ibadete açıldı
    Karikatür
    Beyrut Limanı'ndaki patlama, Lübnan tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçti
    İnfografik
    Arap dünyasının ilk nükleer güç santrali Baraka
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet