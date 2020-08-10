Belarus'ta seçimler: İlk sonuçlara göre Lukaşenko oyların yüzde 80.23'ünü aldı

Belarus Merkez Seçim Komitesi Başkanı tarafından yapılan açıklamada, seçimlerin ilk sonuçlarına göre Lukaşenko'nun yüzde 80.23 ile birinci sırada olduğu belirtildi.

Belarus'ta gerçekleşen başkanlık seçimlerinin ilk sonuçları açıklanmaya başladı.

Belarus Merkez Seçim Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Aleksandr Lukaşenko yüzde 80.23'lük oy oranı ile seçimi birinci sırada tamamladı.

Seçimlerde toplamda 5 milyon 790 bin kişi oy kullanırken, katılım oranı ise yüzde 84.23 olarak açıklandı.

Açıklanan diğer sonuçlar ise şu şekilde:

- Svetlana Tihanovskaya – yüzde 9.9

- Anna Kanopatskaya – yüzde 1.68

- Sergey Çereçen – yüzde 1.13

- Andrey Dmitriyev – yüzde 1.04

Belarus’ta 2015 yılında yapılan seçimlerde dört aday yarışmıştı. Lukaşenko, oyların yüzde 83.5’ini almıştı.

Belarus bağımsız olduğundan bu yana ülkede dün altıncı kez devlet başkanı seçildi. Ülkeyi 26 yıldır yöneten 65 yaşındaki Lukaşenko dahil beş aday seçimlerde yer aldı.