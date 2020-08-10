Almanya’da Sosyal Demokrat Parti, başbakan adayı olarak Olaf Scholz'u gösterdi

Sosyal Demokrat Parti (SPD) yönetimi, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde başbakan adayı olarak Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz’u gösterdi.

Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) eş başkanları Saskia Esken ile Norbert Walter-Borjans’ın önerisi ve parti yönetiminin oy birliğiyle Olaf Scholz başbakan adayı olarak gösterildi.

Esken ve Walter-Borjans yaptıkları ortak açıklamada, Scholz, SPD yönetimi ve SPD’nin Federal Meclis Grubu ile güçlü bir takım olunacağını aktararak, "Olaf, bizim başbakan adayımızdır" ifadesini kullandı.

Scholz da, Twitter’dan yaptığı açıklamada, güçlü bir ekiple iyi, adil ve başarılı seçim kampanyası yürütmeyi umduğunu kaydetti.

Olaf Scholz, 2007-2009 yıllarında Almanya Çalışma ve Sosyal İşleri Bakanlığı görevinde bulunmuş, 2011-2018 yıllarında da Hamburg Eyalet Başbakanlığı yapmıştı.

Partisinde daha önce değişik dönemlerde genel sekreterlik ve genel başkan yardımcılığı görevlerini üstlenen 62 yaşındaki Scholz, 2018’den beri Başbakan Angela Merkel hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanlığı görevini yürütüyor.

Ülkede genel seçimlerin, Eylül 2021'de yapılması planlanıyor.

Almanya'da, Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), SPD ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile hükümeti oluşturuyor.