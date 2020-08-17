Putin ile Erdoğan, Suriye ve Libya'yı konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesi gerçekleştirerek Suriye ve Libya'daki durumu istişare etti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Görüşmede özellikle Libya krizi üzerinde duruldu. Sürdürülebilir ateşkesin sağlanması ve Berlin Konferansı kararları ile BM Güvenlik Konseyi'nin 2510 sayılı kararı uyarınca doğrudan müzakerelerin başlaması için çatışan tarafların gerçekçi adımlar atmaları gerektiğinin altı bir kez daha çizildi" dendi.

Açıklamaya göre terörle mücadeleye dönük ortak çabaların aktif hale getirilmesine odaklanarak Suriye'deki durumu istişare eden Putin ve Erdoğan, 2018 tarihli Soçi Mutabakatı'na ek olarak 5 Mart'ta kabul edilen protokol başta olmak üzere İdlib gerilimi azaltma bölgesiyle ilgili Rus-Türk mutabakatlarının uygulanması amacıyla koordinasyonu sürdürmeyi kararlaştırdı.

Liderler, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere iki gündemdeki çeşitli konuları ele aldı.

Rusya ile Ankara ve İstanbul'un yanı sıra Türkiye'deki bazı turizm bölgeleri arasındaki uçak seferlerinin yeniden başlatılması bağlamında Putin, Türkiye'de bulunan Rusya vatandaşlarının hijyen ve salgın bakımından güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.