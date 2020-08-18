Kanada Maliye Bakanı istifa etti: Siyaseti bırakacağını açıkladı

Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau, geçen haftalarda Başbakan Justin Trudeau ile ekonomi alanında yaşadıkları fikir ayrılıkları üzerine istifa ettiğini açıkladı.

İstifasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau, siyaseti bırakacağını söyledi ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) yeni genel sekreteri olmayı hedeflediğini açıkladı.

Trudeau da, Morneau'nun istifasından sonra bir teşekkür mesajı yayınlayarak eski bakanın OECD adaylığını destekleyeceğini söyledi.

Kanada basınına göre, pandemi sürecinde Trudeau ile ekonomik önlemler konusunda atılacak adımlarla ilgili fikir ayrılığı yaşayan Morneau, kendisinden görevi bırakması yönünde bir talepte bulunulmadığını ancak 'Görevi yürütmek için doğru insan olmadığını' söyledi.

İstifa eden bakanın adı, Başbakan Trudeau ile birlikte 'WE Charity' skandalına karışmıştı. Siyasetçilerin bu hayır kurumunu kendi çıkarları için kullandığı iddia edilmişti. Morneau'nun seyahat masrafları için WE'den binlerce dolar aldığı ortaya çıktı.

İkili hakkında ayrıca bir etik soruşturması da yürütülüyordu.

Pandemi nedeniyle maddi zorluk yaşayan öğrencilere yardım amacıyla kurulduğu belirtilen WE Charity ile ilgili, Trudeu ailesinin aldıkları ödemeler ortaya çıkınca soruşturma başlatılmıştı.

Yapılan incelemelerde, Trudeau'nun eşi, erkek kardeşi ve annesine bir dizi WE etkinliğinde konuşma yaptıkları için toplam 300 bin Kanada doları (221.000 ABD Doları) ödendiği tespit edildi.

Trudeau da, pandemi nedeniyle iş bulmakta zorlanan öğrencilere maddi yardımda bulunan We Charity ile anlaşma imzalamaya yönelik kabine kararına itiraz etmiş olması gerektiğini söylemişti.