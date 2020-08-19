Karamollaoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı' çıkışı

FOX TV'de Çalar Saat programına katılan Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığına aday isimlerin tartışılmasını değerlendirdi.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Meral Akşener ve Abdullah Gül isimlerinin konuşulduğunun anımsatılması üzerine, söylenen isimlere mahkûm olunmadığını belirterek şöyle dedi:

"İktidar ve çevrelerinin Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığından korkup korkmayacağını bilmiyorum ama öyle bir şekilde AKP gündem oluşturuyor ki basında medyada da sık sık başka haberlere yani ekonomi nereye gidiyor, pandemi ne olacak? Bunlar vatandaşın günlük hayatında yer alıyor ama artık sıktı da biraz onun için yeni konuşacak mevzulara ihtiyaç var. Fakat ortada fol yok yumurta yok dereyi görmeden paça sıvanmaz ki. Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçim kararı alınmadan gündeme gelmez seçim gözükecek en azından 3 ay sonra mı? 6 ay sonra mı? 1 sene sonra mı? Şimdiden Cumhurbaşkanlığı adaylığını gündeme getirmek Türkiye'nin dikkatini dağıtmak için girişimdir."

Albayrak eleştirisi: Ben lafa değil tükettiğim enerjiye bakarım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medyadan, “Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Millî enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz” notuyla yaptığı paylaşımı değerlendiren Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Algı operasyonunda AKP dünyada en önde gelen en başarılı partilerden bir tanesi. Arkadaş ben lafa bakmam ben tükettiğim enerjiye bakarım, ne kadar ödediğime bakarım. Siz bununla Türkiye'nin kendine yeterli bir ülke haline geldiğini söylüyorsanız bunu rakamlarla ispat etmek mecburiyetindesiniz. Şu sıralar Türkiye'de ekonomi dibe vurmuş birçok tesis kapanmış.

Ekonomideki elektrik tüketimi iyice azalmış, yaz aylarındayız evet yaz aylarında soğutma için harcanan elektrik biraz fazladır. Elektrik tüketimi evlerde, sokaklarda caddelerde eskiyle kıyas edilemeyecek kadar az tabi, kışla kıyas edilemeyecek kadar.

Dünyada bu konuda çaba sarf eden ülkelerden birisi Türkiye olmalı ancak şimdiye kadar neredeydiniz? Neyle yapıyorsunuz? Kurduğunuz enerji santrallerinden enerji bölümü motorları nereden geliyor, biz mi üretiyoruz bunların tamamını yoksa dışarıdan mı alıyoruz? Kısmen üretebiliyorsak bile başarı sayılır."

FOX TV | Çalar Saat Programı https://t.co/4gb5AOEeYs — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) August 19, 2020

​'Alenen iflas ilanında bulunacaklar, ödeyemiyorlar'

Türkiye'nin dış ticarette açık verdiğini ileri süren Karamollaoğlu, “Biz neden sürekli dış ticarette açık veriyoruz? Neden dış borçlarımızı ödeyemez hale geldik? Ben geçen hafta Türkiye'nin maratoryum noktasına geldiğini söylemiştim. Artık alenen iflas ilanında bulunacaklar, ödeyemiyorlar. İşsizlik almış başını gidiyor, fiyatları zirve yapmış, doları tutamıyorsunuz hazinede para kalmadı 200 milyar doları harcadınız tam takır olduk borç ne demek borçlu hazine. Böyle bir ortamda Türkiye'nin ekonomik problemlerini çözdüğünüzü yok efendim kendi kaynaklarımızın yeterli olduğunu söylemek sadece bir algı operasyon yapmaktır” ifadelerini kullandı.

'Hükümetin ömrü Kanal İstanbul'u bitirmeye yetmez'

Karamollaoğlu AK Parti'nin inşaat alanına ağırlık verdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"İşleri güçleri bir yerde fırsatını bulup inşaat yapmak başka bir şeye de akılları ermiyor işte Kanal İstanbul. Birden bire atladık nereden çıktı İstanbul Kanal'ı bize ne getirecek ne götürecek hiç belli değil ama bir şeyi getireceği kesin görünüyor, arsa rantı. Herkes gitmiş İstanbul Kanalı’nın geçeceği yeri önceden görmüş öğrenmiş, arsaları çiftçilerden bedavaya satın almış şimdi rant bekliyor. İstanbul Kanalı yapılmazsa bütün bunlar isyan eder. Bu hükümet de 'İstanbul Kanalı’nı yapmaktan vazgeçmem' diyor ama benim kanaatim onu bitirmeye ömrü yetmez çünkü artık vatandaş uyandı, uyanıyor gerçekleri yaşayarak görüyor. Söz bir noktaya kadar geçerlidir bir noktadan sonra sözün etkisi biter."

'Akşener'in tavrını takdir ediyorum'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı "evine dön" çağrısının ardından Saadet Partisi'nin de seçim öncesinde davet beklemediğini belirten Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Beklemiyoruz çünkü biz tavrımızı çok net gösterdik. Bu iş başkanlık sistemi ortaya çıktığında başlamıştı. Biz prensip itibariyle başkanlık sistemine karşı değiliz ama Anayasa’nın Meclis’in üstünde bir başkanlık sistemine karşıyız. Mutlaka başkanlık parlamento tarafından denetlenmeli onun için de hem referandum da hem de arkasından yapılan seçimlerde biz bize yapılan bu tekliflere karşı net bir tavır sergiledik. Bundan sonra da ben böyle bir teklifin geleceğine pek ihtimal vermiyorum.

Akşener’in tavrını da takdir ediyorum. Çok net ifadeler kullandı. Ben böyle bir teklife rıza gösteremem çünkü benim ileri sürdüğüm şartları o da ileri sürdü, ‘böyle bir sistemi benimseyemem’ dedi tebrik ederim. Ancak bizim için şu anda hep seçim gündeme getiriliyor ben iktidarın bugünkü haliyle seçime gidebileceğine ihtimal vermiyorum. İktidar derken Sayın Cumhurbaşkanı'nın ihtimal vermiyorum çünkü şuanda sürekli olarak güç kaybediyor.

Önümüzdeki bir sene içerisinde benim kanaatime göre seçim olmaz ancak bir seneden sonra yani önümüzdeki Eylül'den itibaren seçim beklentisi olur çünkü bundan sonra sayın Cumhurbaşkanı 2 yıllık bir dönem kalmış kendisinin de artık ayakta duracak bir hali kalmamış vatandaştan da destek her geçen gün azalıyor o halde zararın neresinden dönerse kardır mantığıyla bir seçime gidebilirler."