‘Twitter aramalarında Sputnik’in hesapları bulunamıyor’

Sputnik haber ajansının hesaplarının Twitter aramalarında çıkmayı bıraktığı belirtildi. Bir kullanıcı, daha önce Sputnik’in Twitter hesaplarını takibe almadıysa ya da bunları ziyaret etmediyse aramalarında da ajansın hesaplarını bulamıyor.

Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansı, Sputnik’in Twitter’daki hesaplarını daha önceden takibe almamış ya da ziyaret etmemiş olan kişilerin, aramalarda da ajansın hesaplarına ulaşamadığı açıklamasını yaptı.

Ajansın söz konusu açıklamasında, “Her halinden belli ki Twitter artık özgür bir sosyal ağ ya da fikirsel anlamda çoğulcu bir platform değil. Siyasi açıdan taraflı ve katı sansür politikaları olan bir kurum haline geldi” eleştirisi yapıldı.

Sputnik gibi Rossiya Segondya ajansı bünyesinde yer alan RİA Novosti’nin durum hakkında bir yorum alabilmek adına Twitter’a ulaşmaya çalıştığı ancak hemen bir yanıt alamadığı kaydedildi.

Twitter daha önce de devletin finanse ettiği Rus basın kuruluşlarını ‘devlete bağlı medya kuruluşu’ şeklinde etiketlemeye başlamıştı.