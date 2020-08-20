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    Erdoğan: İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı

    © AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
    Politika
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    https://tr.sputniknews.com/politika/202008201042689304-erdogan-chpli-belediyeler-oc-alma-pesinde-ideolojik-belediyecilik-tekrar-hortladi/

    Belediye çalışanlarının siyasi tercih ve kılık-kıyafetlerine göre ayrımcılığa uğradığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Bilhassa AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde bazı yöneticilerin adeta bir öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz" dedi.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara Congresium'da düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

    Erdoğan, "19 yıl boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık, içerden ve dışardan sayısız saldırıya maruz kaldık ancak milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik" ifadelerini kullandı.

    ​'Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik'

    "AK Parti'nin alametifarikası millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır. Şartlar ne olursa olsun kavline sadık, sözünün eri bir kadroyuz" diyen Erdoğan, "Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik" şeklinde konuştu.

    Belediye çalışanlarının ayrımcılığa uğradığını öne süren Erdoğan, şöyle devam etti:

    "İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Bilhassa belediye çalışanlarımız dış görünüşüne, siyasi tercihine göre ayrımcılığa uğramaya başladı. AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde bazı yöneticilerin adeta bir öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz. Seçimlerde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız diyenler, göreve geldikten sonra binlerce insanımızı işinden, aşından etti. Bay Kemal bu sözleri vermemiş miydi? Bu sözleri veren Bay Kemal, o garip insanları işinden, aşından, ekmeğinden etmedi mi?"

    'Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının bedelini ülke çapında öderiz'

    "Genel merkezimizde çalışmaları yapılan Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

    "Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının bedelini ülke çapında öderiz. Bunun için çalışmaları yürütürken ufkunuzu şehrinizin sınırları ile daraltmamalısınız. AK Partili birer belediye başkanı olarak 83 milyonun sorumluluğunu sırtınızda hissetmelisiniz. Size, biz de her türlü katkıyı sunacağız. Yerel yönetimler reformunu önümüzdeki günlerde gündeme getirmeyi planlıyoruz. Böylece mahalli idarelerimizin pekçok kronik sorununu çözmeyi hedefliyoruz."

    'Şimdi bir hedefimiz var'

    Erdoğan "Şimdi bir hedefimiz var, seçime kadar yılda 1 milyon olmak üzere 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek. Yılda 1 milyon, bunu yapacağız" diye konuştu.

    Etiketler:
    Ankara, İntikam, Ayrımcılık, ideoloji, Türkiye, CHP, belediyecilik, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan
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