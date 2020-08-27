İYİ Partili Çıray: Malatya’da 28 ölüm varken, aynı gün Türkiye genelinde 18 ölüm bildirildi

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, haftalık yazılı açıklamasında, Kovid-19 ile mücadele sürecini değerlendirdi.

"25 Ağustos 2020’de Malatya’da 28 ölüm vakası varken, aynı gün Türkiye genelinde 18 ölüm vakası bildirilmiştir" sözleri ile verilerde çelişki olduğunu belirten Çıray, iktidarın sağlık yerine ekonomiyi tercih ettiğini belirterek, alınan önlemlerin yetersiz olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını yeteri kadar azaltılmadan birçok ekonomik ve sosyal faaliyetin önünün erken açılmasının 'Türkiye’yi Kovid-19 açık hava hastanesine çevirdiğini' söyleyen Çıray’ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“Kurban Bayramımızda turizmi teşvik edecek kararlar alınmıştır. Bununla kalmayan AKP iktidarı 18 yıllık beklemeden sonra zaten ibadete açık olan Ayasofya’yı tekrar ibadete açarken binlerce insanı bir araya getirmiştir. Daha da önemlisi resmi olarak 900 binin üzerinde Kovid-19 hastası bulunan Ruslara Türkiye’nin kapıları açılmış ve salgının bulaşma riski artırılmıştır."

'Nisan ayı başındaki sayıların üzerine çıktık'

Bugün itibarı ile sahadan aldığımız bilgilere göre entübe ve yoğun bakım hasta sayıları Nisan başındaki sayıların üzerindedir. Yeni vaka artış oranı günde yüzde 20’lere kadar ulaşmıştır.

'Kovid-19 yazılan ölüm raporları iade ediliyor'

Meslektaşlarımın başının derde girmemesi içi yayınlayamıyorum ancak ölüm sebebine COVID yazılmış vefat raporlarından iade edilenler mevcuttur. Gaziantep’te sadece bir mezarlığa bir günde COVID-19 pozitif olan tam sekiz kişi defnedilmiştir.

'Açıkladıkları Kovid-19 rakamlarını 10'la çarpın'