HDP Sözcüsü Günay'dan Tuma Çelik açıklaması: Bugün basına yansıyanlar o gün bize bildirilse gözünün yaşına bakmazdık

Cinsel saldırı suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanan ve HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik hakkında açıklamalarda bulunan HDP Sözcüsü Ebru Günay, D.K.'nın kendisine cinsel saldırıdan bahsetmediğini belirterek, "Bugün basına yansıyanlar, o gün bize bildirilse gözünün yaşına bakmazdık. Yoksa tecavüzcüyü korumam. Kimsenin gözünün yaşına bakmam” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, HDP’den ihraç edilen Mardin milletvekili Tuma Çelik’in cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.K., Meclis Hazırlık Komisyonu’nda yardım istediği HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ile Pero Dündar’ın, kendisinden olayı kapatmasını istediklerini söylemişti.

Selvi, "D.K. ayrıca HDP milletvekili Ebru Günay’ın 'Sana bir doktor ayarlayacağım. Ruh sağlığın bozulmuş' dediğini ancak kendisini doktorun değil, 'UBF uluslararası yayın'dan olduklarını bildiren gazetecilerin aradığını belirtmişti. D.K. bunun üzerine HDP milletvekili Günay’a dönerek, 'Beni doktora yönlendirmeni beklerken, sen nasıl gazeteciye yönlendirirsin' diye tepki gösterdiğini dile getirmişti" ifadelerine yer vermişti

Selvi, konuyla ilgili bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Bu açıklamalara yer verdiğim yazım üzerine HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay aradı. “Ben kendisine psikolojik desteği kabul ederse yardımcı olabileceğimi söyledim. Kabul etmedi. O nedenle yardımcı olmadım” dedi. “UBF uluslararası yayın” isimli kuruluşu tanımadığını, ismini ilk kez duyduğunu ifade etti.

“Şimdiye kadar sustum, susmayı tercih ettim” diyen Ebru Günay, “Bize anlatılanlarla basına yansıyanlar farklı” diye konuştu. D.K. ile görüştüğünü doğrulayan Ebru Günay, “Bana hiçbir şekilde taciz, tecavüz ve şiddet demedi. Ben kadını korumak üzerinden hareket ettim. Bugün basına yansıyanlar, o gün bize bildirilse gözünün yaşına bakmazdık. Yoksa tecavüzcüyü korumam. Kimsenin gözünün yaşına bakmam” dedi.

Tuma Çelik olayı üzerine konuştuğum HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da olayın başta kendilerine farklı anlatıldığını belirterek, “Bizim için kadının beyanı esastır. Bu işin peşini bırakmayacağız” demişti. Meclis Hazırlık Komisyonu’nda da Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki karar HDP milletvekilinin katılımıyla oybirliğiyle alınmıştı.