Putin, Belarus’taki seçimleri geçerli saydı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya-1 televizyonuna verdiği röportajda Moskova’nın Belarus’ta yapılan başkanlık seçimlerinin gerçekleşmiş olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Putin, “Seçimlerin gerçekleşmiş olduğuna dayanıyoruz” diye konuştu.

Komşu Belarus’ta yaşananların kendi iç meselesi olduğuna dikkat çeken Putin, “Fakat şüphesiz orada olup bitenlere karşı kayıtsız kalamayız” vurgusunu yaptı.

Putin’e göre Moskova, Belarus yönetimine (Rusya ve Belarus’un kurduğu) Birlik Devleti üyeliğinin gerektirdiği ‘egemenliği, dış sınırları ve istikrarı koruma’ yükümlülüklerini yerine getireceğine dair güvence veriyor.

Putin ayrıca Rusya’nın Belarus’taki tüm sorunların barışçıl yollardan çözüleceğini kabul ettiğine de vurgu yaptı.

9 Ağustos'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80.1 oy oranıyla önde tamamladığı seçimlerin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor.