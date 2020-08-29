Putin, Belarus’taki seçimleri meşru saydı

Rusya lideri Vladimir Putin, Belarus’ta yapılan başkanlık seçimlerini meşru kabul ettiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya-1 televizyonuna verdiği röportajda Moskova’nın Belarus’ta yapılan 'başkanlık seçimlerinin gerçekleşmiş olduğuna dayandıklarını 'açıkladı.

Belarus yönetiminin seçimler öncesinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerini gözlemci olarak katılmaya davet ettiğine, ancak bu kişilerin Belarus’a gelmediklerine dikkat çeken Putin, bu gelişmenin, seçimlerin sonuçlarına ilişkin tutumun daha önceden hazırlandığına işaret ettiğini ifade etti.

Putin, “Bu nedenle biz, seçimlerin gerçekleşmiş olduğuna dayanıyoruz. Biz seçimlerin meşru olduğunu kabul ettik. Bildiğiniz üzere Aleksandr Grigoryeviç Lukaşenko’yu seçimlerdeki zaferi dolayısıyla kutlamıştım” diye konuştu.

Komşu Belarus’ta yaşananların kendi iç meselesi olduğuna dikkat çeken Putin, “Fakat şüphesiz orada olup bitenlere karşı kayıtsız kalamayız” vurgusunu yaptı.

Putin’e göre Moskova, Belarus yönetimine (Rusya ve Belarus’un kurduğu) Birlik Devleti üyeliğinin gerektirdiği ‘egemenliği, dış sınırları ve istikrarı koruma’ yükümlülüklerini yerine getireceğine dair güvence veriyor.

Putin ayrıca Rusya’nın Belarus’taki tüm sorunların barışçıl yollardan çözüleceğini kabul ettiğine de vurgu yaptı.

9 Ağustos'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80.1 oy oranı ile önde tamamladığı seçimlerin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor.