Öztrak: Öğretmenlerine en düşük maaşı veren 7 ülkeden biriyiz ama bakanın haberi yok

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Öğretmenlerin sorunlarına değinen Öztrak, "OECD ülkeleri içinde öğretmenlerine en düşük maaşı veren 7 ülkeden biriyiz ama bakanın bundan haberi yok" dedi.

Öztrak, partisinin MYK gündemini kamuoyuyla paylaştı. Konuşmasına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen maaşlarıyla ilgili açıklamasına değinerek başlayan Öztrak, "OECD ülkeleri içinde öğretmenlerine en düşük maaşı veren 7 ülkeden biriyiz ama bakanın bundan haberi yok. Öğretmenlerimizin çok büyük sorunları var" dedi.

ÖTV zammına ilişkin de konuşan Öztrak, "Sosyete damat ekonomiyi öğrensin diye ülkeyi deneme tahtasına çevirdiler. Vergi ürünün değerini aşıyorsa buna haraç denir" ifadelerini kullandı.

Öztrak ayrıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri Anıtkabir'de saygısızca yapılan 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarını sert bir şekilde kınadı. Öztrak, "Bu holiganların içeriye alınması devlet protokolünün hangi maddesinde yazıyor? Atamızın kabrine edep adap bilmeyen bu holiganları kim dolduruyor? Kimlik göstere göstere içeri alınmışlar. Bu artık kaçıncı ayıp? Hangi müflis siyasetçi Anıtkabir'de bu saygısızlığı yaptırıyor? Bu hangi örfte, hangi inançta var?" diye sordu.

Öztrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

1,5 milyon öğrencinin uzaktan eğitime ulaşamadığı açıklandı. Milli Eğitim Bakanımız öğretmen maaşlarıyla meşgul. OECD ülkeleri içinde öğretmenlerine en düşük maaşı veren 7 ülkeden biriyiz ama bakanın bundan haberi yok. Öğretmenlerimizin çok büyük sorunları var.

Koronavirüs ideolojik bağnazlığın bahanesi oluyor. Malazgirt kutlamalarında Ayasofya'nın açılışında kimseye bulaşmayan virüs ne hikmetse 30 Ağustos'ta bulaşıyor. 98 yıl önceki 30 Ağustos zaferi pandemi nedeniyle kutlanamayacak eski, 949 yıl önceki Malazgirt zaferi yeni. Sarayın çifte maaşlı propaganda memuru Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yok saymaya cüret edebiliyor. 30 Ağustos'u kutlarken Atatürk'ün adını ağzına almıyor.

açılışında kimseye bulaşmayan virüs ne hikmetse 30 Ağustos'ta bulaşıyor. 98 yıl önceki 30 Ağustos zaferi pandemi nedeniyle kutlanamayacak eski, 949 yıl önceki Malazgirt zaferi yeni. Sarayın çifte maaşlı propaganda memuru Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yok saymaya cüret edebiliyor. 30 Ağustos'u kutlarken Atatürk'ün adını ağzına almıyor. İsim isim belirlenerek Anıtkabir'e alınanlar arasından edep ve adaptan yoksun kendini bilmez bir grup Erdoğan'a tezahürat yapıyor. Bu holiganların içeriye alınması devlet protokolünün hangi maddesinde yazıyor? Atamızın kabrine edep adap bilmeyen bu holiganları kim dolduruyor? Kimlik göstere göstere içeri alınmışlar. Bu artık kaçıncı ayıp? Hangi müflis siyasetçi Anıtkabir'de bu saygısızlığı yaptırıyor? Bu hangi örfte, hangi inançta var? Bu ayıba sessiz kalanları da kınıyoruz.

alınanlar arasından edep ve adaptan yoksun kendini bilmez bir grup Erdoğan'a tezahürat yapıyor. Bu holiganların içeriye alınması devlet protokolünün hangi maddesinde yazıyor? Atamızın kabrine edep adap bilmeyen bu holiganları kim dolduruyor? Kimlik göstere göstere içeri alınmışlar. Bu artık kaçıncı ayıp? Hangi müflis siyasetçi Anıtkabir'de bu saygısızlığı yaptırıyor? Bu hangi örfte, hangi inançta var? Bu ayıba sessiz kalanları da kınıyoruz. Havuz medyasının pespaye TV kanalının yaptığı terbiyesizliği de nefretle lanetliyoruz. Bakalım bu pespayelik, bu rezillik karşısında RTÜK ne yapacak?

'Damat ekonomiyi öğrensin diye deneme tahtasına çevirdiler'

Milletimiz 30 Ağustos'a ÖTV zammıyla uyandı. Oysa ulusal bayram ve tatillerde hizmetin gerektirdiği haller dışında Resmi Gazete'nin yayımlanmayacağı kararname ile düzenlenmiş. Ne acelesi varsa Saray kendi çıkardığı bu kararnameyi bile dinlemiyor. Ya bu kararnameden habersizler ya da bütçenin durumu göründüğünden de berbat. Daha birkaç ay önce ucuz araç kredisi pazarlayanlar şimdi birdenbire ÖTV'ye fahiş zamlar yaptılar. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.nSosyete damat ekonomiyi öğrensin diye ülkeyi deneme tahtasına çevirdiler. Vergi ürünün değerini aşıyorsa buna haraç denir.

Bu ekonomik küçülmenin daha da yukarıya gitmesi kuvvetle muhtemel. Dolar olarak bakıldığında 2020'nin ikinci 3 ayı itibariyle milli gelirimiz 743 milyar dolara düşmüş. Son 10 yılın en düşük milli gelir seviyesi. Bu beceriksiz yönetim cebimizden 2 yılda 145 milyar doları almış götürmüş. Bu kaybolan 145 milyar dolar zor durumdaki esnafın, tarladaki çiftçinin, fabrikadaki emekçinin, maaşı yetmeyen emeklinin cebinden çıkan para. Bu paralar bir avuç yandaşa, tefeciye kaptırılmış gözüküyor.

daha da yukarıya gitmesi kuvvetle muhtemel. Dolar olarak bakıldığında 2020'nin ikinci 3 ayı itibariyle milli gelirimiz 743 milyar dolara düşmüş. Son 10 yılın en düşük milli gelir seviyesi. Bu beceriksiz yönetim cebimizden 2 yılda 145 milyar doları almış götürmüş. Bu kaybolan 145 milyar dolar zor durumdaki esnafın, tarladaki çiftçinin, fabrikadaki emekçinin, maaşı yetmeyen emeklinin cebinden çıkan para. Bu paralar bir avuç yandaşa, tefeciye kaptırılmış gözüküyor. Salgının birinci dalgasındaki ikinci zirvesine girdik. Bu süreç ağırlaşırsa sadece sağlık ve insani yönü değil ekonomik etkileri de taşınmaz olur. Zaten iki yıldır süren bir ekonomik buhranın içindeyiz. Gerekli her türlü önlemi almak durumundalar. Üzülerek görüyoruz ki ölümler de yeniden hızlanmaya başladı. Açıklanan rakamlara kimsenin güveni kalmadı. Bilim Kurulu'nun adı kaldı kendisi ortada yok. Fedakar sağlık çalışanlarımız bu işin bedelini ödüyor. Sağlık Bakanı milleti şikayet ediyor, başka bir şey yapmıyor.

'Seçilmiş bir milletvekiline karşı güvenlik güçlerinin güç kullanmasını kabul edemeyiz'

Kırşehir'deki 30 Ağustos kutlamalarına güvenlik güçleri müdahale etti. Milletvekilimiz Metin İlhan'a karşı güç kullandı. Seçilmiş hiçbir milletvekiline karşı güvenlik güçlerinin güç kullanmasını kabul edemeyiz. Bunu yapan bir bekçi. Bekçinin bu işlerde kullanılmaması gerektiğini söylemiştik. Bu saldırının hesabı mutlaka sorulmalıdır. Bir de valinin seçilmiş vekilimizin sözlerine 'iftira niteliğinde bir iddia' tanımlaması var. Bu atanmışların seçilmişlere karşı bu şekilde konuşmasını kabul edemeyiz.

Bu saldırının öncesinde sarayın atama memuru İçişleri Bakanı'nın ciddi bir kışkırtması var. Sayın Atay milletin seçtiği 600 vekilden biridir. Saldıranlar vekile değil milli iradeye saldırmıştır. Bu saldırganlar bir an önce bulunup adalete teslim edilmelidir. Saldırganların adalete teslim edilmesi atama içişleri bakanının boynunun borcudur. Aksi takdirde bu saldırının azmettiricisi ve planlayıcısı olur.

milletin seçtiği 600 vekilden biridir. Saldıranlar vekile değil milli iradeye saldırmıştır. Bu saldırganlar bir an önce bulunup adalete teslim edilmelidir. Saldırganların adalete teslim edilmesi atama içişleri bakanının boynunun borcudur. Aksi takdirde bu saldırının azmettiricisi ve planlayıcısı olur. Atama içişleri bakanına bu günlerde bir haller oldu. Avcılar gençlik kolları üyemiz Mutlu Yıldırım'ı önce hedef gösterdi, bu çocuğun evine baskın yapıldı. Söylenenler suç değilse bu laflar neyin nesi? Gençlik kolları üyemizin evinin basılması neyin nesi? Bu memlekette mahkemeler var. Bunlar demokrasimize açık bir saldırıdır.

Uzaya dönük çalışmaları büyük bir mutlulukla karşılarız. Bugün Sakarya'daki havai fişek patlamasıyla ilgili bir rapor yayınlandı. Burada çok ciddi bir tedbirsizlik var. Umarım bu tedbirsizliklerle karşı karşıya kalmayız.

'CHP bugüne kadar ne teröre ne teröriste sahip çıkmıştır'