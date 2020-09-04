İnce'den disiplin süreci ve istifa sorusuna yanıt

'Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlatmak için geldiği Sivas'ta kendisini karşılamaya gelenlere hitap eden İnce, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İnce, kendisi hakkında disiplin soruşması dilekçesi verilmesi ve istifa tartışmalarına ilişkin soruya şu cevabı verdi:
- Yüksekova’dan başlayıp Enez’e kadar, Sinop’tan başlayıp Mersin’e kadar Türkiye’yi karış karış dolaşacağız. Millet karar verecek bizim nereye evrileceğimizi. Bu hareketin gücü de yönü de her şeyi millettir. Onu zaman içinde hep birlikte göreceksiniz.
- Ben 41 yıldır partiliyim, partimi seviyorum ancak ülkemi daha çok seviyorum. Ben Ankara’da oturarak bu milletin sorunlarının çözülmeyeceğine inanıyorum. Onun için salıdan salıya 45 dakika konuşarak bu milletin sorunları çözülmez.
- Birisi beni disipline vermiş. 'Korkuyor musun?' Ben o duyguları terk edeli çok oldu. Ama şunda korkuyorum. 10 yıl 15 yıl sonra 'Muharrem abi sen bu memleket yanarken neden bir milletvekilliğine razı oldun, sesini çıkarmadın' diye hesap sormalarından korkuyorum. Benim korkum disiplin falan biz onları geçtik, çocuk değiliz.
- Hayır, niye istifa edeyim? Ben buradayım. Bugün 4 Eylül CHP’nin ilk kurultay günü. Böyle bugünde böyle bir soru abes olur. Ben memleket sevdalısıyım.
“Yüreğimizde doludizgin bir kardeşlik özlemi” ile 101 yıl önce Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Sivas’tayız. #MemleketHareketi pic.twitter.com/E9OKjhBNIa— Muharrem İNCE (@vekilince) September 4, 2020
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