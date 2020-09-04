İnce'den disiplin süreci ve istifa sorusuna yanıt

Memleket Hareketi'ni Sivas'ta başlatan CHP'li Muharrem İnce, ‘’Birisi beni disipline vermiş, korkuyor musun? Ben o duyguları terk edeli çok oldu. Ama şundan korkuyorum, 10 yıl 15 yıl sonra Muharrem abi sen bu memleket yanarken neden bir milletvekilliğine razı oldun, sesini çıkarmadın, diye hesap sormalarından korkuyorum’’ dedi.