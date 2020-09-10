Sabah yazarı Övür: İnce'nin ardından Tekin de yurt turu başlatıyor

Sabah yazarı Mahmut Övür, CHP'de Kurultay'ın ardından 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin ardından bir ismin daha harekete geçtiğini yazdı. Övür, "İnce'nin ardından Tekin de yollara düşmüş, hatta İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin gibi 4 büyük şehirde toplantılar bile yapmış" ifadelerini kullandı.

CHP'de eski Yalova milletvekili ve partinin 2018'deki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Bin Günde Memleket Hareketi"ni, Sivas Kongresi'nin 101. yılında Sivas'tan yola çıkarak başlatmıştı.

Sabah yazarı Mahmut Övür, İnce'nin ardından CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in de yurt turu başlatacağını belirtti.

Tekin'in yurt turuyla ilgili İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin gibi 4 büyük şehirde toplantılar yaptığını ifade eden Övür, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünlerde CHP içinde yaşanan hareketlilik artık sınır tanımıyor. Yönetim erki elinden gideninden parti içinde kendini dışlanmış hissedenine, Kemalist'inden, CHP elden gitti gidiyor kaygısı taşıyanına onlarca siyasi aktör, kulislerde ya Murat Karayalçın'ı hatırlatan atölyevari mekanlarda yeni siyaset arayışını sürdürüyor ya da otobüslerle yollara düşüyor.

İlk yola düşen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'dı. Müthiş bir cesaretle parti bile kurdu. İlginçtir Muharrem İnce bile onun kadar cesur olamadı ve "Memleket Hareketi"yle yetindi. Şimdi bu ikiliye, Yılmaz'ın hemşerisi Gürsel Tekin de katılıyor. Siyaset piyasası iki Ardahanlıyı kaldırır mı bilemem ama Tekin de yollara düşmüş, hatta İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin gibi 4 büyük şehirde toplantılar bile yapmış.

İlk duyduğumda "Yok artık" dedim ama doğruymuş. Şaşkınlığımın nedeni, CHP gibi büyük bir partide en tepeye kadar gelen, Kılıçdaroğlu'ndan sonra ikinci adam pozisyonunu kazanan, son kurultayda da anahtar listeye konduğu halde çizik yiyen biri şimdi halka ne anlatacak?

Ayrıca Tekin'in siyasete bakışı sık sık çıktığı TV tartışmalarından biliniyor. Bugüne kadar halka dokunan bir siyasetçi olarak yeni bir şey söylediğine dair herhangi bir işaret de yok.

Tam tersine son dönemde daha çok sosyal medyayı kötü kullanan "Post Truth" bir siyasetçi imajıyla dikkat çekiyor. Şimdi neyi nasıl düzeltir bilemem ama şunu biliyorum, onun da artık bir otobüsü var ve herhalde o da cumhurbaşkanı olmak istiyor."