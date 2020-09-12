İstanbul Valiliği'nin yasakları ertelemesine CHP'li Özel'den tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Valiliği'nin açık alanlarda yapılacak konser, gösteri, festival gibi etkinliklere getirdiği koronavirüs yasaklarının 4 saat içinde ertelenmesinin nedeninin AK Parti'nin etkinliği olduğunu ileri sürerek, "Parti devleti desek az kalır, sanki muz cumhuriyeti!" sözleriyle tepki gösterdi.

İstanbul Valiliği, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin saat 18.00'de olağanüstü toplantısında aldığı 'açık alanlarda yapılacak konser, gösteri, festival gibi etkinliklerin 12 Eylül'den itibaren izin verilmeyeceği' kararı, gece 22.00'de yapılan toplantıda değiştirildi.

Yasak, 14 Eylül pazartesi gününe ertelendi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yasak kararının ertelenmesinin sebebi olarak AK Parti'nin etkinliğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Halimize bakın!!! İstanbul Valiliği yasak kararını 4 saat içinde AKP Genel Başkanı'nın bugünkü etkinliği nedeniyle 2 gün erteliyor. Çünkü; Tiyatroda, konserde, sergide bulaşan virüs, Erdoğan'ın etkinliğinde bulaşmıyor. Parti devleti desek az kalır, sanki muz cumhuriyeti!"

Halimize bakın!!!

İstanbul Valiliği yasak kararını 4 saat içinde AKP Genel Başkanı'nın bugünkü etkinliği nedeniyle 2 gün erteliyor.



Çünkü;



Tiyatroda, konserde, sergide bulaşan virüs, Erdoğan'ın etkinliğinde bulaşmıyor.



Parti devleti desek az kalır, sanki muz cumhuriyeti! https://t.co/6oxjvA1gCf — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 12, 2020

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