Türk ve Yunan kadınlardan ortak barış çağrısı

Türk ve Yunan kadınlar, iki ülke arasında tırmanan gerilime “dur” diyen bir barış çağrısı yayınladı. ‘Türkiye ve Yunanistanlı Kadınların Barış İnisiyatifi’nin bildirisinde “Pandeminin eşitsizliği derinleştirdiği bir dönemde işbirliği her zamankinden daha önemli” denildi.

Türk ve Yunan kadınlar, iki ülke arasındaki artan gerilime “dur” demek üzere bir barış çağrısı yayınladı. Kadın hakları aktivisti Gülseren Onanç'ın başlattığı “Türkiye ve Yunanistanlı Kadınların Barış İnisiyatifi” ile iki ülkeden 350 kadın, anlaşmazlıkların özenli bir diplomasi doğrultusunda, uluslararası hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde çözülmesini talep ettiklerini açıkladı.

Çağrıda “Biz Türkiyeli ve Yunanistanlı kadınlar, Doğu Akdeniz'de her geçen gün artan gerilimi endişe ile takip ediyoruz. Çatışmacı söylemler ile yükseltilen gerginlik, her iki tarafın da bölgede askeri varlıklarını arttırması sıcak çatışma riskini arttırıyor. Çatışma söylemleri ve olası çatışmalar sadece iki ülkenin yurttaşlarının güvenliklerini değil, aynı zamanda tüm bölgeyi de tehdit ediyor” denildi.

‘Pandeminin eşitsizliği derinleştirdiği bir dönemde işbirliği her zamankinden daha önemli’

Bildiri “Biz küresel bir pandeminin eşitsizliği derinleştirdiği, ekonomik krizlere yol açtığı, kadınların toplum içinde marjinalleşmesini arttırdığı bir dönemde iki ülke arasındaki işbirliğinin her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz. Yunanistan ve Türkiye'nin anlaşmazlıklarını barışçıl ve özenli bir diplomasi ile uluslararası hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde gerekirse uluslararası kurumlardan gözlemciler ile çözebileceklerine inanıyoruz” diye devam etti.

‘Ege’de ortak kültürümüzü geliştirerek yan yana yaşamalıyız’

Metinde ayrıca “Yunanistan ve Türkiye toplumlarının barış içinde, yan yana yaşaması bütün yeraltı kaynaklardan daha değerlidir. İki ülkenin barışsever kadınları olarak, Dünyayı tehdit eden patriarkal sisteme rağmen, Ege'de, ortak kültürümüzü geliştirerek, dayanışma ve dostlukla, barış için çabalamaya kararlıyız” ifadeleri yer aldı.