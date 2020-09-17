Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Cumhur İttifakı'na en büyük destek Kürtlerden gelecek

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'bölge halkının terörden gördükleri zararı açık bir şekilde dile getirdiklerini' belirterek, “Sahadan bildiriyorum. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'na en büyük destek Kürtlerden gelecek. Bölge halkı ve metropollerdeki akrabaları terörün Kürtlere ne kadar zarar verdiğini görüyor ve açık bir şekilde dillendiriyorlar. Devlet halka güven verirse gerisi çorap söküğü gibi gelir” ifadelerini kullandı.

SAHADAN BİLDİRİYORUM; 2023seçimlerinde Cumhur ittifakına en büyük destek Kürtlerden gelecek.Bölge halkı ve metropollerdeki akrabaları terörün Kürtlere ne kadar zarar verdiğini görüyor ve açık bir şekilde dillendiriyorlar.Devlet halka güven verirse gerisi çorap söküğü gibi gelir — Savcı Sayan 🇹🇷 (@SavciSayan) September 16, 2020

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