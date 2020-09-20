Akşener: Bugün buradan ilan ediyorum ki İYİ Parti iktidarında ilk iş olarak bu düzeni değiştireceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Buradan ilan ediyorum ki İYİ Parti iktidarında ilk iş olarak, ülkemizi uçurumun kıyısına sürükleyen, milletimizi yokluğa mahkum eden bu düzeni değiştireceğiz. Kimse merak etmesin, eskiye dönmeyeceğiz" dedi.

İYİ Parti, 2. Olağan Kurultayı’nı 'Millet Bizi çağırıyor' sloganıyla Altınpark Anfa’da yapıyor. Kurultaya özel olarak Z kuşağını da hedefleyen 'Benim sıram, benim zamanım' isimli rap şarkı hazırlandı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz yapılan kurultayın düzenlendiği alana delege, görevli ve gazeteciler dışında kimse alınmadı.

Seçim öncesi konuşma yapan parti lideri Meral Akşener şunları söyledi: