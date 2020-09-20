Akşener: Bugün buradan ilan ediyorum ki İYİ Parti iktidarında ilk iş olarak bu düzeni değiştireceğiz

İYİ Parti, 2. Olağan Kurultayı’nı 'Millet Bizi çağırıyor' sloganıyla Altınpark Anfa’da yapıyor. Kurultaya özel olarak Z kuşağını da hedefleyen 'Benim sıram, benim zamanım' isimli rap şarkı hazırlandı.
Kovid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz yapılan kurultayın düzenlendiği alana delege, görevli ve gazeteciler dışında kimse alınmadı.
Seçim öncesi konuşma yapan parti lideri Meral Akşener şunları söyledi:
- Biz rahat uyuyalım diye, teröre göğsünü siper eden Mehmetçiğe selam olsun! Biz hastalanmayalım diye, pandemiyle gece gündüz mücadele eden sağlık çalışanlarımıza selam olsun!
- Burası atamızdan bize miras kalan Türk devleti. Bu gerçeği her birinize bir bir öğreteceğiz. Ya öğreneceksiniz ya da ilk koyulan sandıkta gideceksiniz.
- Bir ülkede adalet yoksa, bereket olmaz. İş insanı, sanayici yatırım yapmaz, yapamaz. Yabancı yatırımcı gelmez, gelemez. Kalkınmanın önüne bariyerler örülür. İşsiz sayısı artar. Emeklinin, işçinin, memurun maaşı kuşa döner. Gençler hayal kuramaz, umudunu yitirir. Sayın Erdoğan, bunların hepsi oldu, milletimiz bunları tüm çıplaklığıyla yaşıyor.
- Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ülkeyi içine soktuğun durumu beğeniyor musun? Milletimize reva gördüğün bu tablodan memnun musun? Bütün bu tabloya baktığımızda, dönüp gençlerimize ne diyeceğiz? "Bugünü kaybettik, bari yarını kurtaralım" diyorum. Sen yine oralı değilsin. Beceriksiz damadının aklıyla, şakşakçı saray danışmalarının lafıyla, iş görmeye çalışıyorsun. Söyler misin sayın Erdoğan, gençlere ne diyelim?
-
Atatürk, “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur” diyerek Türk gençliğine özgüven ve umut verdi. Peki sen gençlerimize ne verdin Sayın Erdoğan? İşsizlik verdin. Umutsuzluk verdin. Bunalım verdin. Sordular gençlere: Türkiye dışında yaşamak ister misin? Yüzde 62'si ne dedi biliyor musun? "Evet" dedi. Hem de geri dönmemecesine… İşte gençlerimize verdiğin armağan. İçinde nefes alamadıkları, ait hissedemedikleri bir Türkiye… Sen gençlerimize kocaman bir hapishane verdin Sayın Erdoğan!
- İktidara geldiklerinde otomobil alınabilen parayla, bugün ancak 3 tane yeni model telefon alınabiliyor.
- Geçim derdindeki vatandaşın üzerine çay atmayacağız, attırmayacağız. Siyasette de, ticarette de rekabet olacak. Ama kimsenin hakkı, kimseye yedirilmeyecek. KPSS'den yüksek puan alan gençlerimizi, mülakatta eleyen kayırmacılığa asla müsaade etmeyeceğiz. Gençler, arkalarında onlara engel olan değil, önlerindeki engelleri kaldıran, dağ gibi bir devletin varlığını hissedecek.© AA / İlyas Gün
- Bu millet, bu ucube sistemi hak etmiyor. Milletimiz sözlerine güvendi, destek verdi ama artık damadın yalanları milletin gerçeklerini saklayamıyor. İşte bu yüzden Türkiye'nin dört bir yanından, bir ses yükseliyor. Millet bizi çağırıyor. Diplomasiden ekonomiye, eğitimden üretime, işsizlikten borçlara, boşaltılan hazineden, vatan evlatlarını ortada bırakan kayırmacılığa kadar, bütün bu keşmekeşin ve çilenin çözümü belli, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem...
- Yol haritamız eksiksiz şekilde hazır. Devlet nasıl yönetilirmiş, dosta düşmana göstereceğiz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)