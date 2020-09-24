Avrasya Araştırma'ya göre son 15 ayda yapılan 57 anketin ortalaması: Erdoğan, yüzde 50'ye ulaşamıyor

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 19 araştırma şirketinin son 15 ayda yaptırdığı 57 anketin ortalamasını paylaşırken, AK Parti'nin ortalama oy potansiyeli yüzde 32.35, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortalama oy potansiyeli yüzde 39.9 olarak hesaplandı.

Özkiraz, Twitter hesabı yaptığı paylaşımda 57 anketin ortalamasını paylaştı. Son 15 ayda 19 araştırma şirketinin yaptığı anketlere göre, kararsızlar dağıtılmadan AKP ve MHP'nin toplamda alacağı ortalama oy oranı 40.62 olarak hesaplandı.

19 araştırma firmasının son 15 ayda yaptıkları 57 farklı anket çalışmasının ortalamaları



Akp 32,35

CHP 24,29

MHP 8,27

İYİP 9,2

HDP 9,3

KRSZ 14

DĞR 2,6



ERDOĞAN 39,9



DETAYLAR YAYINDAhttps://t.co/r8LeWjEtUd — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) September 23, 2020

​Kemal Özkiraz'ın paylaştığı 57 anketin kararsızlar dağıtılmadan ortalamasına göre partiler şu oranlarda oy aldı:

AK Parti: Yüzde 32.35

CHP: Yüzde 24.29

MHP: Yüzde 8.27

İYİ Parti: Yüzde 9.2

HDP: Yüzde 9.3

Karasızlar: Yüzde 14

Diğer: Yüzde 2.6

Kararsızlar dağıtıldığında ise partilerin ortalama oy oranları şöyle:

AK Parti: Yüzde 37.6

CHP: Yüzde 28.24

MHP: Yüzde 9.6

İYİ Parti: Yüzde 10.7

HDP: Yüzde 10.8

Diğer: Yüzde 3.02

Erdoğan, kararsızlar dağıtılmadan yüzde 40'ı bulamadı

Yapılan anketlere göre, olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın kararsızlar dağıtılmadan ortalama 39.9 oranında oya sahip. Kararsızların dağıtılması durumunda ise Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46.1 olarak hesaplandı.