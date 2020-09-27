Paşinyan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'nın krize müdahale etmesini engelleyin

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine müdahale olmasının önlenmesi için uluslararası toplumu her türlü kozu kullanmaya davet etti.

Dağlık Karabağ'daki gerilimin tırmanması nedeniyle vatandaşlarına hitap eden Paşinyan, "Uluslararası kuruluşlar, Türkiye'yi çatışmalara olası müdahalelerde bulunmaktan caydırmak için tüm kozlarını kullanmalı. Aksi halde bu durum, bölgedeki durumu tamamen kötüleştirecek" dedi.

Azerbaycan'ın Ermenistan sınırlarına yönelik suç eylemlerinde bulunmaya başlayabileceğini ve bölgenin tamamında istikrarsızlık oluşturmak için provokasyonlara başvurabileceğini kaydeden Paşinyan, "Bu, Ermeni halkına, özgürlüğüne ve bağımsızlığımıza karşı açılan bir savaş. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun eş başkanları çatışmaların tırmanmasına ve bölge dışına çıkmasına izin vermemeli. Biz savaşa hazırız, zira Azerbaycan'daki ermeni nefretinin savaştan başka bir sonuç doğurmayacağının bilincindeydik" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ın özgürlüğünün ve bağımsızlığının garantörü olmaya devam edeceğini ekledi.