Azerbaycan Parlamentosu, ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde savaş hali ilan edilmesi kararı aldı

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde savaş hali ilan edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Azerbaycan parlamentosunun ülkenin bazı kentlerinde ve bölgelerinde sıkıyönetim uygulama kararı aldığı bildirildi.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre Azerbaycan Milli Meclisi, Karabağ’daki temas hattında tırmanan gerilim nedeniyle ülkenin bazı kentlerinde ve bölgelerinde sıkıyönetim uygulama kararı aldı.

Daha önce Sputnik’e konuşan Milli Meclis’ten bir kaynak, parlamentonun Karabağ’daki durum nedeniyle olağanüstü oturum başlattığını bildirmişti. Ardından oturum ile ilgili haber teyit edilmişti.

Parlamentonun kararının, 48 saat içinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekiyor. Sokağa çıkma yasağının ilanı görevini ise Azerbaycan İçişleri Bakanlığı üstlendi.

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait 2 helikopter ile 3 İHA'yı vurduklarını, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, 12 Ermeni uçaksavar sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.